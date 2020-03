Kathy Griffin dans le quartier d’isolement des coronavirus, ne peut pas être testée

Kathy Griffin a qualifié Donald Trump de menteur d’un quartier d’isolement pour le nouveau coronavirus (COVID-19), selon un selfie Instagram qu’elle a partagé mercredi.

Elle appelait le président pour son affirmation selon laquelle les États-Unis ont offert plus de tests que tout autre pays, car elle dit qu’elle ne peut pas en obtenir un. Selon Griffin, bien qu’elle présente des symptômes “insupportablement douloureux”, elle n’a toujours pas pu se faire tester pour COVID-19 en raison des restrictions des CDC.

Alors que beaucoup pensent que les tests COVID-19 devraient être mis à la disposition de tous, Site Web du CDC dit: “Les cliniciens devraient utiliser leur jugement pour déterminer si un patient présente des signes et des symptômes compatibles avec COVID-19 et si le patient doit être testé.”

Ainsi, il y a beaucoup de gens qui ont partagé sur les réseaux sociaux que malgré leur croyance qu’ils peuvent avoir des symptômes du virus, ils n’ont pas pu se faire tester. Pourtant, les tests seraient de plus en plus disponibles et fourniraient des résultats plus rapidement qu’auparavant.

Griffin a partagé une capture d’écran du tweet de Trump vantant les numéros de test du coronavirus américain aux côtés d’un selfie d’elle portant un masque facial et une photo de la porte fermée de sa chambre d’isolement privée.

Il y a deux semaines, Heidi Klum a également partagé ses difficultés à se faire tester après être tombée malade et avoir quitté le tournage de “America’s Got Talent”. Elle et son mari se sont retrouvés malades, mais ils ont finalement été testés, Klum révélant cette semaine qu’ils avaient tous les deux été négatifs.

La peur pour la santé de Griffin survient une semaine après le décès tragique de sa mère, décédée à 99 ans. “Je suis vidé,” le comédien a dit de sa mère, qui a partagé avec elle sur son émission de téléréalité “Ma vie sur la liste D.” “Je suis tellement reconnaissante que tu doives faire partie de sa vie. Tu l’aimais. Je le sais. Elle le savait. Elle est irremplaçable.”

