Kathy Griffin est de retour chez elle après avoir été admise dans un service d’isolement contre les coronavirus

2020-03-27 17:30:06

Kathy Griffin a été renvoyée de l’hôpital après avoir passé du temps dans un service d’isolement contre les coronavirus, mais n’a toujours pas été testée pour le virus.

Kathy Griffin a été renvoyée de l’hôpital après avoir passé du temps dans un service d’isolement contre les coronavirus.

La comédienne de 59 ans a révélé cette semaine qu’elle luttait contre “des symptômes insupportablement douloureux” associés à la maladie respiratoire – également connue sous le nom de COVID-19 – et a déclaré qu’elle avait été emmenée dans un service d’isolement spécifique pour les personnes atteintes du virus, bien qu’elle ait n’a pas pu être testé.

Et maintenant, elle a confirmé au Los Angeles Times qu’elle était de retour chez elle après avoir reçu un diagnostic d’infection abdominale traitée avec des médicaments.

Lors d’un entretien avec la publication, Kathy a détaillé son expérience au service d’isolement, où elle a été emmenée après s’être sentie malade après un voyage au Mexique avec son mari Randy Bick.

Elle a déclaré: “Nous étions tous les deux nerveux parce que nous étions encore en période d’incubation après notre retour du Mexique, mais nous n’avions pas non plus quitté la maison depuis des jours. Nous avions entendu parler d’une période d’incubation de 14 jours. [for the coronavirus]. Donc pour moi d’avoir ce qui ressemblait à une intoxication alimentaire après six jours, je me suis dit, OK, est-ce une coïncidence ou quoi? ”

Kathy a félicité les “héros” qui l’ont traitée à l’hôpital, mais a déclaré que l’établissement n’était pas configuré comme elle l’avait imaginé et qu’il n’y avait pas de tests de coronavirus disponibles.

Elle a ajouté: “Franchement, quand ils ont dit la salle corona, je pensais que je marcherais dans les costumes blancs avec des plafonds tapissés de bleu, tout. Je m’attendais à ce qu’ils me mettent dans une salle de douche et tout ça – mais comme récemment comme [Tuesday], il n’y a pas de cavalerie qui distribue des millions de [test] écouvillons. ”

Le comédien n’a pas pu obtenir un test de dépistage du virus car ses symptômes ne «répondaient pas aux exigences» définies par le CDC.

Elle a expliqué: “Le médecin parcourait les boîtes et parcourait les boîtes [on a form] et elle n’arrêtait pas de dire, comme: “Ugh, à cause des poumons, de la fièvre et du genre de toux … vous ne répondez pas aux exigences du CDC.”

“Je pense simplement qu’il est si évident que ces tests doivent être accessibles à tout le monde. Beaucoup de gens, quand ils entendent le président dire que tous ceux qui ont besoin d’un test devraient en passer un, alors ils ne devraient pas avoir à aller ensuite à l’hôpital où, franchement, ils peuvent s’exposer ou exposer les autres. ”

Kathy a d’abord parlé de ses symptômes lorsqu’elle est allée sur Twitter pour dénoncer le président américain Donald Trump, après avoir affirmé que l’Amérique effectuait désormais “plus de tests que n’importe quelle autre nation”.

Elle a tweeté: “Il ment. J’ai été envoyée dans la salle d’isolement # COVID19 d’un ER d’un hôpital majeur depuis un autre établissement de soins d’urgence après avoir montré des symptômes DOULEUREMENT INDESIRABLES. L’hôpital n’a pas pu me tester pour le #coronavirus à cause des CDC force) restrictions. #TESTTESTTEST (sic) “

Mots clés: Kathy Griffin

Retour au flux

.