Kathy Griffin salue Kim Kardashian West en tant que voisine “ douce ”

Kathy Griffin a rappelé à quel point son ex-voisine Kim Kardashian West était “douce” et gentille.

Kathy Griffin a félicité Kim Kardashian West pour avoir été une voisine solidaire.

La bande dessinée de 59 ans vivait à côté de la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ – qui a des enfants North, six, Saint, quatre, Chicago, 23 mois et Psaume, huit mois, avec son mari Kanye West – et pouvait toujours demander de l’aide à son copain, peu importe où elle était dans le monde.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle allait faire maintenant que Kim et Kanye se sont éloignés, elle a répondu: «Je voudrais probablement envoyer un SMS à Kim et lui dire:« Pouvez-vous envoyer une tasse de sucre? Ensuite, elle aurait probablement renvoyé un SMS de Dieu seul sait où sur la planète.

“Il y a eu des moments où je lui ai envoyé un texto, pensant qu’elle était à côté.

“C’était vraiment gentil – je ne sais pas si j’ai jamais raconté cette histoire à quelqu’un … Une fois, ma mère était là alors qu’elle n’était pas encore tombée dans la démence et a dit:” Je me sens un peu déprimée. ”

“J’ai paniqué et j’ai appelé Kim. Je me disais: ‘Je sais que c’est bizarre mais est-il possible d’envoyer des enfants? Juste pour une demi-heure? Ça lui ferait tellement plaisir.’

“Alors elle écrit en retour,” Oh mon Dieu, pas de problème, j’aime ta maman. ” “Alors je pense qu’elle va venir et elle se dit” Oh, au fait, je suis au Costa Rica “.

“Alors elle, Dieu l’aime, a demandé aux nounous d’amener deux des enfants.

“J’ai les vidéos les plus mignonnes de ma mère jouant avec l’Est, le Sud, peu importe et Sinner, quels que soient leurs noms – les deux premiers.

“Mais ma mère vient de remonter le moral. C’était tellement significatif.”

Kathy a récemment remercié Kim d’avoir gardé la nouvelle qu’elle allait épouser Randy Bick le jour du Nouvel An (01.01.20), un secret.

Elle a partagé une photo prise la veille de Noël (24.12.19), et a écrit: “Shoutout to my ‘demoiselle d’honneur,’ @kimkardashian! Merci d’avoir gardé le secret. (Sic)”

