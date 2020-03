Kathy Griffin souffre de symptômes «douloureux» associés au coronavirus

2020-03-26 02:30:05

Kathy Griffin a été envoyée dans un «quartier d’isolement» pour coronavirus après avoir souffert de «symptômes insupportablement douloureux», mais elle ne peut pas être testée pour la maladie.

La comédienne de 59 ans a affirmé qu’elle souffrait peut-être de la maladie respiratoire – également connue sous le nom de COVID-19 – après avoir commencé à présenter des symptômes du virus et avoir dû être transférée d’un “établissement de soins d’urgence” à un autre salle d’isolement dans un “hôpital majeur”

Kathy a également dénoncé le président américain Donald Trump après avoir affirmé que l’Amérique effectuait désormais “plus de tests que n’importe quelle autre nation”, car elle a affirmé qu’elle n’avait pas pu être testée pour le virus malgré ses symptômes.

Citant un tweet de Trump dans lequel il a fait ses déclarations, Kathy a écrit: “Il ment. J’ai été envoyé dans la salle d’isolement # COVID19 dans un hôpital majeur des urgences d’un autre établissement de soins d’urgence après avoir montré des symptômes DOULEURS INDESIRABLES. L’hôpital n’a pas pu ” t testez-moi pour le #coronavirus en raison des restrictions CDC (Pence task force). #TESTTESTTEST (sic) ”

Les symptômes de Kathy surviennent une semaine seulement après avoir révélé la tragique nouvelle que sa mère Maggie Griffin – qui aurait eu 100 ans en juin – est décédée à l’âge de 99 ans à la suite d’une bataille contre la démence.

L’ancienne star de la “Fashion Police” a déclaré qu’elle avait été “secouée” par la mort de ses parents et a admis qu’elle “ne va pas bien”, car elle a salué sa mère comme “irremplaçable” et “si unique”.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux: “Ma maman, la seule et unique, Maggie Griffin, est décédée aujourd’hui. Il y a quelques heures. Je suis dégoûtée. Elle était ma meilleure amie. Elle était ma famille. Vous la connaissiez. Elle vous appréciait tellement les gars . Je tremble. Je ne serai jamais préparé. Son point de vue. Si unique. Nous nous sommes juste OBTENUS les uns les autres. Je suis tellement reconnaissante que vous deviez faire partie de sa vie. Vous l’aimiez. Je le sais. Elle le savait, elle est irremplaçable.

“Je vous le dis en ce moment, je ne me débrouille pas bien avec ça. Je divague maintenant. Désolé. Cela ressemble vraiment à la fin d’une époque. Oh, et bien sûr, elle est allée le jour de la St Patrick. Je t’aime les gars. KG. (sic) “

