Katie Conrad est choquée par le contenu de la table de chevet de Derek Sherman

Les fans de Lifetime’s Married

à First Sight Saison 10 étaient

inquiet au début que Katie Conrad ne soit pas prête pour son mariage arrangé avec Derek

Sherman.

D’une part, à seulement 25 et 26 ans, Katie et Derek étaient tous les deux

certains des plus jeunes membres de la distribution à ce jour. De plus, Katie

a froid aux yeux sur son mariage à venir après un ancien

fling l’a contactée et a professé son amour.

Pourtant, la lune de miel du jeune couple au Panama s’est bien passée, après que Derek et Katie aient découvert une attraction mutuelle et beaucoup de chimie et de similitudes.

Dans l’épisode du 12 février de Married at First Sight, «New Wife, New Life», Katie et Derek ont ​​continué à en apprendre davantage sur l’autre après leur retour à la maison à D.C. ensemble. Mais quand Derek a montré à Katie son ancien appartement et qu’elle a commencé à espionner un peu, elle aurait pu en découvrir plus qu’elle ne l’avait prévu.

Katie Conrad | MAFS Lifetime via Instagram

Derek a fait visiter Katie à la maison après leur emménagement dans leur nouvel appartement

Après leur lune de miel tropicale, Katie

et Derek étaient prêts à emménager ensemble et commencer leur nouvelle vie dans un

Appartement partagé.

“En emménageant dans ma nouvelle maison, je sais qu’il va y avoir des bosses

sur la route … mais j’ai très hâte de faire de cette maison notre

à la maison », a déclaré Derek à propos de la prochaine étape de leur relation.

Katie a convenu qu’elle était ravie de se lancer dans une nouvelle

aventure avec son mari. “Le mariage, c’est avoir un partenaire de vie”, le marié

à First Sight star a déclaré aux producteurs à vie. «Quelqu’un pour être là pour toi.

Alors, quelqu’un comme Derek qui est sur la même page… est énorme. »

Lorsque le couple s’est rendu dans la vieille maison de Derek pour une visite,

Katie a dit qu’il vivait dans une “belle maison unifamiliale”. Pourtant, elle a expliqué que

elle espérait qu’il “dépasserait” sa situation actuelle de colocataire et arriverait à maturité en tant que mari,

prêt pour la vie conjugale avec un partenaire à temps plein.

«Sa chambre est petite», a-t-elle expliqué. “On dirait qu’il vit avec ses parents.”

Katie a été choquée de trouver ce qui ressemblait à une arme à feu dans la table de nuit de Derek

Katie a commencé à fouiner un peu, avec la permission de Derek. “Devrait

Je crains d’ouvrir un de ces tiroirs? Je suis nerveuse “, a-t-elle plaisanté en plaisantant.

jeta un œil à ses tiroirs de chevet.

Lorsque son mari lui a dit qu’elle était libre d’ouvrir les tiroirs si

qu’elle voulait, il l’a prévenue que le Dr Pepper Schwartz, l’un des experts de l’émission,

avait trouvé des préservatifs lors de sa visite à domicile.

Mais ce que Katie a entrevu était beaucoup plus choquant qu’un

préservatif. Elle a ouvert la table de chevet de Derek pour trouver ce qui ressemblait à une arme à feu et à un

pile de billets de 20 $.

“Un pistolet?! Avec qui suis-je marié? ” s’exclama-t-elle en plaisantant à moitié.

“C’est faux, c’est totalement faux”, lui promit-il alors qu’elle

regarda l’arme à feu sous le choc.

“Ici, je pense qu’il est comme un gars ringard et innocent, et il

a une liasse de billets et une arme à feu », a déclaré Katie aux producteurs de Lifetime, ajoutant

«Pas du tout» ce à quoi elle s’attendait. Elle a ri: “Je suis comme, a-t-il un autre

la vie? Qu’a-t-il fait? “

La star de Married at First Sight s’est exclamée à Derek: “Avez-vous f *** ing voler une banque?”

Le mari de Katie lui a assuré que l’arme à feu était fausse

Derek a montré à Katie que l’arme était fausse, mais il a défendu son

choix de ranger une imitation d’arme à feu.

“Je suis fermement convaincu que vous devriez toujours avoir une forme de protection dans votre chambre”, a déclaré la star de Married at First Sight aux producteurs de Lifetime. «Tu dois être en sécurité. Même si c’est un faux pistolet, c’est quand même quelque chose. »

Il a ajouté que le sentiment de sécurité contre un intrus valait l’achat. “Si quelqu’un fait irruption dans votre maison au milieu de la nuit et que vous leur tendez un faux pistolet, ils vont penser que c’est un vrai pistolet”, a-t-il expliqué.