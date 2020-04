Katie Holmes «bénie» d’être la mère de Suri Cruise

2020-04-18 19:30:05

Katie Holmes se sent “bénie” d’être la mère de Suri Cruise, alors qu’elle a félicité l’adolescente pour son 14e anniversaire.

L’alun de ‘Dawson’s Creek’ s’est rendue sur Instagram samedi (18.04.20) pour souhaiter à Suri – qu’elle a avec son ex-mari Tom Cruise – un joyeux 14e anniversaire, car elle espère que sa fille aura une année “incroyable”.

Elle a écrit: “Joyeux anniversaire ma chérie !!!!!!! Je suis tellement bénie d’être ta maman. Que cette année soit incroyable! (Sic)”

Le message doux vient après que Katie, 41 ans, a récemment déclaré qu’elle avait l’impression d’avoir «grandi» aux côtés de Suri après avoir accouché à l’âge de 27 ans.

Elle a déclaré en novembre de l’année dernière: “J’étais heureuse de devenir maman dans la vingtaine.” C’est bien que nos âges correspondent … comment dire? Chaque âge que mon enfant a eu et mon âge à cette époque ont été un bon match.

“Nous avons en quelque sorte grandi ensemble.”

La star de “ Logan Lucky ” a également expliqué à quel point elle se sent satisfaite de sa vie et de sa carrière après ses 40 ans.

Elle a déclaré: “J’ai réalisé mon premier film,” All We Had “, il y a quelques années et je travaille pour préparer mon deuxième film, donc je suis ravie de continuer.

“C’est intéressant d’avoir 40 ans, cependant, parce que quand tu es jeune, tu te dis:” Je n’aurai jamais 40 ans! ”

“Et puis le jour vient et c’est comme, c’est OK. Je fais toujours tout ce que j’ai toujours fait.

“Je suis satisfait de ma carrière et je suis enthousiasmé par les projets que je vais mener à bien.”

Katie dit qu’elle a finalement senti qu’elle “savait” qui elle était lorsqu’elle a atteint le jalon d’âge en décembre 2018.

Elle a expliqué: “Les gens disent que vous ne vous connaissez vraiment qu’à 40 ans. J’ai 41 ans. J’ai vu des choses. J’ai vécu des choses. Je sais de quoi je parle, et je sais que mes sentiments et mes mes idées en valent la peine. Je vais m’écouter au lieu de m’en remettre à quelqu’un d’autre. C’est un grand pas en tant qu’humain. Cela prend du temps. “

Mots clés: Katie Holmes, Tom Cruise, Suri Cruise

