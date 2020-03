Katie Holmes dit qu’elle ne quitterait pas la maison après le divorce de Tom Cruise

Katie Holmes reconnaît qu’elle vit sous surveillance constante “en tant que personne publique”, mais jamais autant qu’elle ne l’a fait pendant la période qui a suivi son divorce d’avec Tom Cruise.

Dans le dernier numéro de Dans le style, la vedette du mois d’avril a parlé de son déménagement à New York avec sa fille, Suri, en 2012 après avoir rompu avec l’acteur et comment ils ont traité l’attention des médias à l’époque.

“C’était beaucoup d’attention, et j’avais un petit enfant dessus”, a expliqué la star de “Batman Begins”. “Et quand vous avez beaucoup d’attention, parfois vous ne voulez pas quitter la maison parce que c’est juste trop.”

“Vous pouvez être absorbé par ce que les gens pensent, mais soudain, vous décidez simplement de faire les choses selon vos propres conditions”, a-t-elle ajouté. “J’ai l’impression de finalement comprendre cela.”

Katie avait épousé Tom en 2006, sept mois après avoir donné naissance à Suri, qu’ils partagent. Après le divorce dramatique, Katie a transplanté sa vie de Los Angeles à New York, où l’attention implacable a poussé la jeune mère et son enfant à “aller au parc à 6 heures du matin juste pour sortir.”

Mais la native de Toledo, Ohio sait une chose ou deux sur la vie sous les projecteurs alors qu’elle est montée en flèche en tant que Joey Potter dans le drame pour adolescents extrêmement populaire “Dawson’s Creek”, qui a débuté en 1998.

“J’ai attiré beaucoup d’attention à différentes périodes de ma vie. Mais quand j’étais jeune, Dawson’s Creek a été un énorme bond en avant”, a-t-elle expliqué. «Moins d’un an après avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires, nous étions connus partout. C’était beaucoup.»

“De toute évidence, le monde n’était pas ce qu’il est aujourd’hui – il n’y avait pas autant de paparazzi ou de gens avec des téléphones”, a expliqué Katie. “Mais c’était quand même bizarre que je sois traité différemment. Cela ne me semblait pas naturel, et je ne le comprenais pas. Maintenant, je ne mène pas en étant une personne publique; je mène en étant une personne. Vous devriez être gentil parce que c’est ce que les gens le font, pas parce que vous voulez que les gens pensent que vous êtes gentils. “

L’attention qu’elle a reçue dans la Grosse Pomme à son arrivée avec Suri n’était cependant pas entièrement négative, car plusieurs New-Yorkais ont donné un coup de main, selon l’actrice.

“Nous avons eu des moments amusants en public”, a-t-elle expliqué. “Tant de gens que je ne connaissais pas sont devenus mes amis et nous ont aidés, et c’est ce que j’aime dans la ville.”

La femme de 41 ans se souvient d’un moment “incroyable” où un “gentil” chauffeur de taxi a aidé à transporter un Suri endormi jusqu’à leur immeuble tard dans la soirée, ce qui, selon Katie, l’a fait pleurer de joie.

Et des moments plus heureux semblent être au rendez-vous pour la réalisatrice, puisqu’elle a récemment reçu le feu vert pour un film qu’elle produit depuis plus de quatre ans intitulé “Rare Objects”

“Je reçois les projets que je veux réaliser et je me détends un peu”, s’est exclamée Katie. “Je suis là depuis longtemps, et je suis toujours là! Je ne peux pas le croire.”

