Katie Holmes publie un message pour sa fille Suri Cruise à l’occasion de son 14e anniversaire

Katie Holmes » fille Croisière Suri grandit si vite!

L’actrice, 41 ans, s’est rendue sur Instagram samedi matin pour publier un doux message pour Suri à l’occasion de son 14e anniversaire.

“Joyeux anniversaire chérie!!!!!!!” Holmes a écrit à côté d’une photo de ce qui semble être une bannière d’anniversaire bricolage avec de belles fleurs et une poupée de fée. “Je suis tellement bénie d’être ta maman. Que cette année soit incroyable!”

Il semble que Holmes ait fait de l’artisanat en quarantaine car elle a également partagé une photo adorable de Suri portant ce qui ressemble à une couronne de fleurs maison.

“Vibes d’anniversaire”, elle a légendé le post.

Holmes, qui partage sa fille Suri avec son ex-mari Tom Cruise, a dévoilé sa relation avec Suri le mois dernier.

“Je l’aime tellement. Mon plus grand objectif a toujours été de la nourrir dans son individualité”, a déclaré Holmes. Dans le style pour leur Histoire de couverture d’avril. “S’assurer qu’elle est à 100% elle-même et forte, confiante et capable. Et le savoir.”

“Elle est sortie très forte – elle a toujours été une forte personnalité”, a-t-elle poursuivi. “Elle choisira une activité et travaillera ses fesses jusqu’à ce qu’elle soit vraiment bonne dans ce domaine. Ensuite, elle se dit” OK, je vais essayer la prochaine chose “. Elle est très concentrée et travaille dur. ”

“Nous avons traversé le genre de stade de fille. Je sens que je peux être plus créative et avoir plus de temps, avoir ma voix”, a-t-elle ajouté. “C’est en quelque sorte, juste mettre tes affaires là-bas et être toi-même. Cela prend un certain temps pour être à l’aise, cependant.”

L’alun de “Dawson’s Creek”, qui avait accueilli Suri en 2006 alors qu’elle n’avait que 27 ans, avait déjà parlé d’élever une fille quand elle était si jeune.

“J’étais heureuse de devenir maman dans la vingtaine”, a déclaré Holmes Elle UK l’année dernière, par Just Jared. “C’est agréable que nos âges correspondent. Comment dire cela? Chaque âge que mon enfant a eu et mon âge à cette époque ont été un bon match. Nous avons en quelque sorte grandi ensemble.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

mini-mes célébrités

Katie Holmes partage une photo rare avec sa fille Suri Cruise de 13 ans