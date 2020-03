Katie Holmes «savait» qui elle était lorsqu’elle a eu 40 ans

2020-03-13 02:30:05

Katie Holmes a finalement senti qu’elle “savait” qui elle était lorsqu’elle a eu 40 ans il y a un peu plus d’un an.

La star de «Dawson’s Creek» – qui a une fille de 13 ans, Suri, avec son ex-mari Tom Cruise – a appris que ses «sentiments et idées valaient la peine» lorsqu’elle a atteint l’âge critique.

Elle a partagé: “Les gens disent que vous ne vous connaissez vraiment que lorsque vous avez 40 ans. J’ai 41 ans. J’ai vu des choses. J’ai vécu des choses. Je sais de quoi je parle et je sais que mes sentiments et mes idées en valent la peine. Je vais m’écouter au lieu de m’en remettre à quelqu’un d’autre. C’est un grand pas en tant qu’humain. Cela prend du temps. ”

Cependant, il y a une chose que l’actrice de 41 ans n’aime pas avoir plus de 40 ans – elle ne peut pas utiliser ses tours habituels de nos jours.

S’adressant au numéro d’avril du magazine InStyle, elle a déclaré: “Comme je l’ai dit à un de mes amis,” Vous savez ce qui est si bouleversant dans les années 40? Mes vieilles astuces ne fonctionnent pas. ” J’ai des frères et sœurs plus âgés; je suis le bébé de cinq ans. Donc j’ai toujours été la mignonne, et tu t’habitues à être la petite mignonne. Ensuite, quand tu te réveilles un jour, je mets essentiellement de la lotion. Je fais tout ce truc de Barbara Sturm: hyaluronique, éclaircissant pour le visage, crème pour le visage, crème pour la peau. C’est tellement vain. Mais ça arrive. Ça vous frappe un peu … C’est très étrange. et une jeune actrice, il s’agissait d’être un peu grungy. Maintenant, je me dis: “Oh mon dieu, je dois faire des choses!” Cela semble si superficiel. “

