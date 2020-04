Katie Price a du mal à faire ses études à domicile avec son fils

2020-04-08 02:30:05

Katie Price a du mal à scolariser son fils Harvey, 17 ans, au milieu de la pandémie de coronavirus.

Katie Price a du mal à scolariser son fils à la maison.

La star de 41 ans enseigne à son fils Harvey, 17 ans, à la maison tandis que les écoles sont fermées au milieu de la pandémie de coronavirus, mais elle trouve cela difficile.

Elle a dit: “Je travaille dur à l’école Harvey et nous passons beaucoup de temps à lire ensemble. Ce n’est pas facile par moi-même, mais nous le faisons fonctionner.”

Cependant, malgré les difficultés de l’enseignement à domicile, ils prennent toujours le temps de soutenir et de féliciter le NHS pour tout le travail qu’ils font pour lutter contre le virus en première ligne.

Elle a ajouté au Mail Online: “Harvey est ravi de participer à la campagne du NHS. Il s’est impliqué dans les applaudissements et je suis si fière de lui. Nous espérons trouver un moyen de collecter des fonds pour le NHS pour montrer combien nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’ils font. J’ai suivi une formation d’infirmière, c’est donc une cause qui me tient à cœur. ”

Le mois dernier, Katie a profité des médias sociaux pour partager une vidéo d’elle et Harvey félicitant ceux qui travaillaient en première ligne au milieu de la pandémie.

Dans la vidéo Instagram, Katie a déclaré: “Moi et Harvey aimerions … nous voulons dire un grand merci à tout le monde tous les soignants sociaux, les infirmières, les médecins, tout le monde aide en ce moment. Harvey donne un grand merci Et vous avez été incroyable avec les médicaments d’Harvey et tout, alors restez bien et merci. ”

Alors qu’elle sous-titrait la vidéo: “Un immense merci à tout le personnel de santé et de soins sociaux sur notre ligne de front pendant cette pandémie. Harvey et moi vous donnerons une énorme salve d’applaudissements ce soir à 20h. Veuillez vous joindre à nous et frappez de vos fenêtres, portes et balcons. ”

Harvey souffre d’un certain nombre de problèmes de santé, dont le syndrome de Prader-Willi.

