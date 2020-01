Katie Price débourse 600 £ sur des quads pour les enfants

2020-01-16 19:00:05

Katie Price aurait dépensé 600 £ en quad pour ses plus jeunes enfants Bunny et Jett pour Noël.

La personnalité médiatique de 41 ans a été déclarée en faillite en décembre, mais aurait déboursé environ 325 £ chacun sur deux quads pour ses deux plus jeunes enfants – Bunny, cinq ans et Jett, six ans – qu’elle a avec son ex Kieran Hayler.

Katie – qui a également Harvey, 18 ans, avec Dwight Yorke, et Princess, 12 ans et Junior, 14 ans, avec Peter Andre – aurait donné à ses enfants les mini quads à essence car elle ne voulait pas qu’ils “manquer” pendant qu’elle se bat avec la faillite.

Un initié a déclaré à The Sun Online: “Katie les a livrés la semaine dernière et est très satisfait d’eux – les enfants devront être surveillés et porter des casques quand ils les monteront, évidemment.

“Ils les adoreront – Katie dit qu’elle pourrait être en faillite, mais ne veut jamais que ses enfants passent à côté.”

Pendant ce temps, il semble que la beauté se remette sur pied, alors qu’elle montait sur scène au point chaud d’Essex Sheesh mercredi (15.01.20), où elle a diverti les convives avec un ensemble de pistes diverses.

Katie réchauffait sa voix avant de se rendre en France ce week-end lorsqu’elle se produira au Klub Summit UK Garage Festival à Val Thorens, en France, le 19 janvier.

La star de “ My Crazy Life ” a déjà essayé l’industrie de la musique, et il a été annoncé le mois dernier qu’elle espérait enregistrer “ A Whole New World ” – le duo qu’elle avait chanté une fois avec l’ancien mari Peter Andre en 2006 – avec Dane Bowers dans un tenter d’aider à atténuer sa crise financière.

Un initié a déclaré à l’époque: “Katie estime qu’elle peut avoir un énorme succès avec Dane – il a une grande voix, elle aussi.

“Son compagnon Rick Live a déjà accepté de le produire et estime que ce sera une version optimiste et dansante de A Whole New World.

“Elle a dit qu’elle l’avait fait platine avec Pete, et ce sera encore plus grand avec Dane.”

