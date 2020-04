Katie Price dévoilera tout sur la réadaptation lors d’une nouvelle tournée

2020-04-30 16:30:08

Katie Price prévoit une nouvelle tournée, dans laquelle elle s’ouvrira sur son séjour de réadaptation et son diagnostic de SSPT, une fois la pandémie de Covid-19 terminée.

L’ancienne mannequin glamour de 41 ans prévoit de prendre la route pour une nouvelle tournée de conférences après la fin de la pandémie de coronavirus et elle espère que les événements en direct “aideront d’autres personnes souffrant de maladie mentale”.

La porte-parole de Katie a déclaré à The Sun Online: “Je peux confirmer que pour aller de l’avant, Katie tiendra des discussions d’auto-assistance et d’inspiration qui incluront ses efforts personnels dans son rétablissement, dans le but de sensibiliser davantage les gens qui ont souffert avec maladie mentale.”

Katie s’est présentée à la clinique de réadaptation The Priory après une année 2018 agitée, qui a été marquée par des chagrins d’amour, des procès et des problèmes financiers.

Et elle a récemment révélé qu’elle avait développé un trouble de stress post-traumatique (SSPT) après avoir été agressée sexuellement lors d’un détournement de voiture en Afrique du Sud, alors qu’elle filmait son émission de téléréalité en 2018.

Elle a dit: “La raison pour laquelle je suis allé là-bas (le Prieuré) était parce que j’ai été détenue sous la menace d’une arme à feu et agressée sexuellement.

“Six hommes nous ont attaqués après notre arrêt parce que mon fils Junior avait besoin d’un pipi.” Nous n’aurions jamais dû être autorisés à faire ce voyage sans sécurité.

“C’était comme quelque chose d’un film d’horreur.” Ce grand homme dans un sweat à capuche Adidas me criait au visage, jurant et exigeant que je lui donne tout. Et il me touchait en bas.

“J’ai attrapé un oreiller et me suis lancé devant les enfants, essayant de les protéger, attendant qu’une balle me frappe.”

Cependant, Katie – qui a des enfants Harvey, 17 ans, Junior, 14 ans, Princess, 12 ans, Jett, six ans et Bunny, cinq ans – est actuellement “dans un très bon endroit” et est impatiente de commencer une nouvelle tournée lorsque le verrouillage se termine.

Une source a déclaré: “Katie est vraiment bien placée en ce moment et attend avec impatience l’avenir et fait des plans positifs – elle est ravie de revoir ses fans et a hâte de revenir là-bas dès que le verrouillage est terminé. ”

