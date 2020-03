Katie Price dit à Peter Andre et à sa famille de «rester en sécurité»

2020-03-26 17:30:06

Katie Price a dit à son ex-mari Peter Andre et à sa femme Emily Andre et à leurs enfants de rester “en sécurité” pendant la pandémie de coronavirus.

Katie Price a rompu son silence sur les réseaux sociaux pour dire à son ex-mari Peter Andre et à sa famille de “rester en sécurité” pendant la pandémie de coronavirus.

Le hitmaker de “ Mysterious Girl ” avait été sur l’émission de télévision britannique “ Good Morning Britain ” cette semaine pour parler de la façon dont lui et sa femme médecin du NHS Emily et leur couvée copient pendant le verrouillage.

La chanteuse de 47 ans – qui a Junior, 14 ans, et Princess, 12 ans, avec Katie et Amelia, six ans, et Theo, trois ans, avec sa femme Emily – vit à Surrey et dort dans une pièce séparée de ses 30 ans. conjoint et enfants de 1 an.

Il a légendé sa publication sur Instagram: “Nous remercions notre personnel de nhs, les enseignants, les soignants, toute personne dans n’importe quelle position qui aide à la crise actuelle. Merci @nhswebsite @piersmorgan @lorrainekellysmith @itv @gmb (sic)”

Et Katie – qui fait une pause dans les médias sociaux après le décès de la défunte présentatrice de “Love Island” Caroline Flack – a commenté sous sa capture d’écran de lui-même sur “GMB”: “Restez en sécurité tous.”

Peter avait expliqué comment il avait du mal à scolariser ses enfants à la maison et qu’il craignait que sa famille ne contracte l’infection respiratoire.

Le morceau aux cheveux noirs a dit comment ils sont “maintenant beaucoup exposés au virus” avec Emily travaillant dans un hôpital voisin, c’est pourquoi ils sont dans des pièces séparées.

Il a ajouté: “Je suis celui qui doit aussi avoir les enfants et je suis terrifié qu’ils l’obtiennent.”

Peter et le fils de Katie, l’ancien mannequin glamour de 41 ans, Junior, sont allés à ses histoires Instagram cette semaine pour partager qu’il pense qu’il montrait des signes de COVID-19, bien qu’il n’ait pas été testé.

Il a déclaré dans une vidéo: “J’espère que vous allez bien. Ce ne sont pas des moments faciles comme nous le savons tous.

“Je vidéo ceci pour vous dire que je montre des symptômes du coronavirus.

“Ce n’est pas moi qui dis que je l’ai, c’est juste moi qui dis que je montre des symptômes.

“Tout le monde, s’il vous plaît, restez en sécurité, ce ne sont pas des moments faciles, que Dieu vous bénisse tous, nous allons passer au travers.”

