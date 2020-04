Katie Price révèle l’horreur d’une agression sexuelle

2020-04-26 07:30:06

Katie Price a révélé qu’elle avait été agressée sexuellement lors d’un vol de voiture en Afrique du Sud en 2018, lorsque sa voiture a été retenue par des hommes armés lors d’un voyage de Johannesburg au Swaziland.

La mère de cinq enfants de 41 ans a révélé que lors d’un voyage dans le pays avec ses enfants pour filmer son émission de télé-réalité Quest Red en 2018, sa voiture a été retenue par des hommes armés lors d’un voyage de Johannesburg au Swaziland.

Katie a déclaré au journal The Sun dimanche: “Six hommes nous ont attaqués après que nous nous soyons arrêtés parce que mon fils Junior avait besoin d’un pipi.

“C’était comme quelque chose d’un film d’horreur. Ce grand homme dans un sweat à capuche adidas me criait au visage, jurant et exigeant que je lui donne tout. Et il me touchait en dessous.

“J’ai attrapé un oreiller et me suis lancé devant les enfants, essayant de les protéger, attendant qu’une balle me frappe. Je pensais que j’allais mourir. La police a dit que c’était un miracle qu’ils ne nous aient pas tués.

“Depuis, je dois me procurer un chien de protection pour la famille, et cela a été si dur pour la pauvre princesse, ma fille – elle ne peut aller nulle part seule.”

Katie – qui a parlé pour la première fois de son épreuve déchirante lors d’un épisode de “ SAS: Celebrity Who Dares Wins ” de Channel 4 la semaine dernière – a ajouté qu’elle a ensuite passé du temps à la clinique de réadaptation du Prieuré, où elle a été traitée pour un SSPT.

Et en 2019, Katie a recommandé une thérapie à toute personne en difficulté.

Elle a partagé: “J’ai juste de la chance d’avoir une si bonne famille. Je suis la guerrière, la survivante. Je m’en suis sortie et maintenant je peux tout supporter.

“F ** king hell, si je ne me suis pas cassé alors, je ne le ferai jamais. Je sais que je suis aux yeux du public mais ça veut dire merde. Je suis toujours un être humain. Je ne suis pas un robot. ”

De son expérience au Prieuré, elle a déclaré: “C’est incroyable. Je souhaite que tout le monde puisse y aller. J’adorerais être là tout le temps.

“Je pense que beaucoup de gens m’ont manqué [when she finished her treatment] parce que je l’ai éclairci. J’essaierais d’être un farceur là-dedans, donc ce n’était pas tout morbide. C’est comme ça que je suis.

“Certaines personnes étaient tellement déprimées qu’elles ne marmonnaient pas un mot, mais j’ai eu le sourire parce que j’aime sortir les gens de leur coquille. Je fais ressortir le meilleur des gens.”

