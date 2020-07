Katie Price sort avec une ancienne candidate de Love Island

2020-07-04 10:00:05

Katie Price aurait entamé une relation amoureuse avec l’ancien concurrent de « Love Island » Carl Woods et la relation serait sérieuse.

Katie Price a un nouveau petit ami.

La mère de cinq enfants de 42 ans a raconté une histoire d’amour avec l’ancien concurrent de « Love Island » Carl Woods, 31 ans, et la relation devrait devenir sérieuse.

Une source a déclaré à MailOnline: « Katie est absolument amoureuse de Carl.

« Il a été le seul à remettre un sourire sur son visage après sa séparation de Kris, ce qui lui a pris beaucoup de temps pour se remettre. »

« Il y a eu beaucoup de drames et de bouleversements dans la vie de Katie l’année dernière mais elle est tellement heureuse d’avoir rencontré Carl et ils se moquent tous les deux du fait qu’il était une fois sur ‘Love Island’. »

Pendant ce temps, Katie – qui a un fils Harvey, 18 ans, de sa relation précédente avec Dwight Yorke, Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, avec l’ex-mari Peter Andre, et Jett, six ans, et Bunny, cinq ans, avec l’ancien conjoint Kieran Hayler – a récemment affirmé qu’elle et son ex-fiancé Kris Boyson avaient discuté du mariage et des enfants trois jours seulement avant de commencer à sortir avec Bianca Gascoigne.

L’ancienne mannequin glamour s’est séparée de l’entraîneur de fitness en décembre après deux ans de rencontres, mais elle affirme qu’ils avaient discuté de « recommencer », alors elle a été stupéfaite d’apprendre qu’il avait entamé une nouvelle relation avec son pote Bianca. – la fille adoptive de la légende du football anglais Paul Gascoigne.

Elle a déclaré: « Bien que Kris et moi nous soyons séparés en décembre, je suis resté en contact avec lui tout le temps. La dernière fois que j’ai vu Kris, et j’ai le badge du Prieuré pour le prouver, c’était le 29 février.

« J’ai découvert trois jours plus tard qu’il participait à un événement avec Bianca dans l’Essex et qu’il était avec elle depuis.

« Il m’a dit qu’il ne voyait personne et qu’il était célibataire – nous avions parlé de se marier, bébés, recommencer. À mon avis, ce sont de fausses promesses. »

Et Katie a affirmé que Kris essayait toujours de la contacter, même si Bianca a maintenant emménagé avec lui.

Parler à New! Elle a ajouté: « Il a appelé mes amis proches. Il y a beaucoup de messages mitigés. Je l’ai bloqué sur mon téléphone et il m’a bloqué, mais il continue d’envoyer des messages à mes amis pour qu’ils me transmettent des messages. »

