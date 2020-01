Katie Price «supplie Kieran Hayler de passer son anniversaire de mariage ensemble»

2020-01-14 12:30:06

Katie Price aurait supplié son ex-mari Kieran Hayler de passer leur anniversaire de mariage ensemble, malgré le fait qu’il soit parti avec sa nouvelle petite amie Michelle Pentecost.

L’ancien couple – qui s’est séparé il y a deux ans après cinq ans passés ensemble – n’est pas encore divorcé, et il est dit que la star de télé-réalité de 41 ans a demandé à son ex-mari d’être avec elle jeudi (16.01.20) pour elle. télé réalité.

Un initié a déclaré à The Sun Online: “Katie a dit à Kieran qu’ils devraient passer la journée avec les enfants le 16 janvier, mais il n’est pas sûr.

“Tout le monde pense que c’est bizarre pour eux de célébrer un anniversaire de mariage – oui, ça va faire de la bonne télé, mais bien qu’ils soient techniquement mariés, ils ont tous les deux évolué! Les choses sont très terminées entre eux.”

Katie et Kieran – qui ont ensemble leur fils Jett, leur fille Bunny de six ans et cinq ans – ne sont plus un sujet, et on dit qu’elle veut filmer leur rencontre pour son programme Quest Red “ My Crazy Life ”.

Depuis leur rupture, il a déménagé avec sa nouvelle petite amie Michelle Pentecôte, et l’été dernier, Katie a été interdite de la contacter pendant cinq ans.

L’ancien mannequin glamour – qui a également été condamné à une amende de 415 £ – a plaidé coupable d’avoir utilisé un comportement abusif et menaçant envers la nouvelle flamme de Kieran devant une école primaire à Shipley, West Sussex, en septembre.

Katie avait été accusée d’avoir crié une «tirade d’abus» contre le nouveau partenaire de son ex-mari Kieran dans la cour de récréation de l’école avec l’intention de provoquer le harcèlement, l’alarme ou la détresse de Michelle.

Le procureur Paul Edwards a déclaré à la cour que pendant la rangée, Katie a juré plusieurs fois tant à Michelle qu’à son amie Andrea Quigley.

L’avocat de Katie, Paul Macauley, a déclaré que l’explosion était la récente découverte de son client que Michelle avait commencé à sortir avec son ancien partenaire Kieran.

En quittant le tribunal, Katie a pris le temps de parler aux médias rassemblés et a déclaré: “J’ai juré, mais le reste n’est qu’un non-sens exagéré. C’était un incident ponctuel.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle était désolée, elle a répondu: “Non, je ne le suis pas, parce que je n’ai rien fait de si mauvais.”

