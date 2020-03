Katy Perry a dit à sa grand-mère qu’elle était enceinte avant une mort triste

2020-03-10 07:30:06

La chanteuse de «Roar» Katy Perry a pu dire à sa grand-mère qu’elle était enceinte avant de décéder.

Katy Perry a dit à sa grand-mère qu’elle était enceinte avant de mourir.

La hitmaker “Roar” – qui attend son premier enfant avec le fiancé Orlando Bloom – a rendu visite à son grand-père paternel Ann Pearl Hudson à l’hôpital avant son décès ce week-end, et elle a révélé la “nouvelle excitante”.

Dans un clip émotionnel mis en ligne sur Instagram, Katy lui a dit: “Grand-mère, c’est Katy. Je voulais juste te dire, je sais que tu ne te sens pas bien mais je voulais partager des nouvelles passionnantes avec toi.

“Tu te souviens de moi, Katy? Je vais avoir un bébé! Je suis enceinte, grand-mère!”

La chanteuse de 35 ans a souri lorsque sa grand-mère lui a dit de “ne le dire à personne” et a réitéré qu’elle allait “enfin” avoir un bébé.

Elle a ajouté: “Mais Katy est enfin enceinte! C’est la dernière, mais j’ai un bébé en moi. Je voulais te le dire.”

Le clip a été téléchargé dans le cadre d’un hommage à sa grand-mère, et Katy se souvenait d’elle pour son esprit vif, son grand sens de la mode et son amour du vin.

Elle a écrit à côté de la vidéo et d’une série d’images: “Je ne sais pas quand une âme entre dans un nouveau véhicule, mais s’il y a une vie après la mort où il y a une salle d’attente pour les allées et venues, mon esprit se demande si l’âme qui attend venir dans mon monde, c’est recevoir un baiser sur le front de ma douce grand-mère qui a quitté cette terre hier.

“Si elle est capable de parler avec l’âme en attendant, la conversation inclurait probablement” êtes-vous sûr de vouloir choisir ce groupe sauvage?! ”

“Il y aurait certainement du sarcasme, une ou deux plaisanteries pleines d’esprit … tbh grand-mère avait probablement un verre de son fard à joues préféré prêt à l’arrivée dans cet au-delà … et un look des plus à la mode, bijoux inclus, naturellement. ) ”

La chanteuse de «Dark Horse» a crédité sa grand-mère d’avoir contribué à ce qu’elle devienne la personne qu’elle est aujourd’hui.

Elle a dit: “Une grande partie de ce que je suis est à cause de mon père … et il est à cause d’elle. Elle a tout commencé, comme elle nous le rappelait et je lui en suis très reconnaissante.

“La famille … est là pour nous montrer ce que l’amour peut être … parfois ce voyage pour trouver l’amour est difficile à réaliser ET à travers mais si vous pouvez ouvrir votre cœur et laisser la lumière vous guider, vous trouverez cet incomparable l’amour.

“Ann Pearl Hudson était une combattante. Elle a survécu à la Grande Dépression, a élevé seule 3 enfants en tant que couturière, créant des cordes en G pour les showgirls et autres personnages de ce genre à Vegas.”

