Katy Perry a envie de sauce piquante

2020-03-10 02:30:05

Katy Perry a avoué qu’elle avait envie de sauce piquante maintenant qu’elle attend son premier enfant.

Katy Perry a soif de sauce piquante pendant sa grossesse.

La hitmaker “ Dark Horse ” a avoué qu’elle avait un peu envie de sauce Tabasco depuis qu’elle a annoncé la bonne nouvelle qu’elle et son fiancé Orlando Bloom s’apprêtaient à accueillir leur premier enfant ensemble.

S’exprimant sur la chirurgie de Smallzy lundi (09.01.20), elle a déclaré: “Je ne suis pas fan des aliments épicés, et tout d’un coup tout ce que je veux manger, c’est du piquant! … Après être tombée enceinte, je me suis littéralement retirée cette bouteille Tabasco éblouie [and said], ‘Vous êtes mon Saint Graal, je vous amènerai partout!’ Je n’ai jamais été fan d’épices, mais pimentez votre vie! ‘”

Pendant ce temps, Katy a précédemment révélé que sa grossesse était planifiée, car elle a admis qu’elle et Orlando essayaient activement de fonder une famille ensemble.

Elle a dit: “Ce n’était pas un accident. J’ai juste essayé de créer cet espace dans ma propre vie où je ne me suis pas trop ruiné et je n’ai pas créé d’espace pour quelque chose de nouveau à faire comme ça.”

La star a partagé la nouvelle mercredi lorsqu’elle a laissé tomber le clip de “Never Worn White”, qui à la fin la montrait en train de bercer son bébé. Katy a ensuite confirmé la nouvelle dans une vidéo Instagram ultérieure, admettant que c’était “le plus long secret” qu’elle “ait jamais eu à garder”.

Elle a dit: “Je suis en retard … mais vous le saviez déjà. Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement j’accoucherai – littéralement – mais aussi au figuré quelque chose que vous attendiez.

“Alors appelons ça un double coup dur, un double avant. Je suis excité, nous sommes excités et nous sommes heureux – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder. Je savais que je vous le dirais dans le la meilleure façon, qui est à travers un morceau de musique parce que c’est comme ça que je vous parle. “

Mots clés:

Retour au flux

.