Katy Perry a trouvé un «équilibre» en quarantaine

Katy Perry a trouvé «l’équilibre nécessaire» au milieu de la pandémie de coronavirus, car elle dit que rester à la maison la prépare à accueillir son premier enfant.

La chanteuse de 35 ans attend son premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom, et dit qu’elle utilise la crise sanitaire mondiale pour l’aider à se préparer à la vie à la maison une fois qu’elle l’accueille.

Elle a dit: “Cette fois a apporté beaucoup d’équilibre, probablement l’équilibre nécessaire. C’est en fait bon pour moi de préparer ce genre de mentalité, parce que même après la mise en quarantaine et que tout le monde sort et fête, je serai probablement encore à maison.

“Ce qui est fou, c’est que tout le monde boit pendant la quarantaine, et je suis comme, non. Comme, aidez-moi.”

La hitmaker «Roar» a également trouvé de nouvelles façons de «créer des liens» avec sa famille à un «niveau plus profond» pendant la pandémie, car bien qu’elle ne puisse pas les voir face à face, elle a appris à apprécier leur amour et leur soutien.

Elle a ajouté: “J’ai trouvé beaucoup de façons d’être incroyablement reconnaissante et de tisser des liens avec ma famille à un niveau plus profond que jamais. Plutôt que de simplement des vacances ou des vacances, il y a une nouvelle fondation qui est posée au sein des familles, entre partenaires. Je pense simplement que les personnes mises en quarantaine ensemble n’oublieront jamais cette fois. ”

Et Katy a exprimé sa gratitude pour ses amis et collègues juges “American Idol” Luke Bryan et Lionel Richie, avec qui elle a “une petite conversation latérale”. [where] nous nous enregistrons “.

S’adressant à ‘Entertainment Tonight’ dans une interview conjointe avec ses co-stars, elle a déclaré: “Nous nous sommes souvenus que Lionel nous avait dit si l’apocalypse se produisait jamais – c’était, comme, il y a quelques saisons – venez me rencontrer chez moi ou ceci Et si tôt dans les périodes de quarantaine, je me suis enregistré avec Lionel et je me suis dit: “Sommes-nous toujours bons pour ça? Pouvons-nous venir?” “

