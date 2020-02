Katy Perry chantera sur les plantes d’intérieur du prince Charles

2020-02-05 07:30:04

Katy Perry a promis de chanter pour les plantes d’intérieur du prince Charles alors qu’elle était nommée ambassadrice de son œuvre caritative, le British Asian Trust, mardi soir (04.02.20).

Le hitmaker ‘Roar’ est apparu mardi soir (04.02.20) aux côtés de la royale de 71 ans à Banqueting House à Londres, où il a été annoncé que Katy deviendrait ambassadrice de l’association caritative anti-traite.

Présentant le prince Charles aux invités lors de l’événement, elle a partagé: “Je suis ravie d’être ici parce que je suis un grand fan de son altesse royale et de tout le travail qu’il a fait et continue de faire, en particulier en Inde pour enfants. Dans mon expérience personnelle, il a une âme incroyablement gentille. Si gentil, que oui, parfois, il parle à ses plantes. Et il m’a demandé si je pouvais chanter avec ses plantes. Et je le ferai, à l’avenir, vous aurez ma parole, monsieur. ”

Et le prince Charles a avoué que c’était un “grand plaisir” d’avoir rencontré le chanteur pour la première fois en novembre, juste avant son anniversaire.

S’adressant au public – qui comprenait des gens comme Naughty Boy et le comédien Russell Peters – il a déclaré: “Elle m’a dit tout à l’heure qu’elle voulait le rendre un peu plus épicé, mais je pense qu’elle a résisté à la tentation. Mais je dois dire que c’était un grand plaisir de l’avoir rencontrée à Mumbai en novembre dernier lors d’une réunion des membres du conseil du British Asian Trust la veille de mon anniversaire. La rencontrer s’est avérée être un merveilleux cadeau d’anniversaire. ”

Avec son nouveau rôle, Katy espère “mettre en lumière” le trafic dévastateur qui a lieu en Asie du Sud.

Elle a déclaré: “J’espère que je pourrai mettre en lumière le travail que le British Asian Trust fera en Asie du Sud et contribuer à trouver des solutions à la traite des enfants. Les enfants sont vulnérables et innocents et doivent être protégés . “

Mots clés: Katy Perry, Prince Charles

.