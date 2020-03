Katy Perry dit qu’il y a de la friction avec Orlando Bloom, Days After Pregnancy News

Katy Perry a admis que ce n’était pas toujours facile de naviguer avec son fiancé Orlando Bloom, quelques jours seulement après avoir annoncé sa grossesse.

Lors d’une apparition dans “On the Air with Ryan Seacrest”, la pop star, qui révélé le couple attend son premier enfant ensemble plus tôt cette semaine, a déclaré le couple ne se voit pas toujours d’accord, mais c’est peut-être pour le mieux.

“J’ai consciemment ou inconsciemment choisi un partenaire qui veille à ce que je continue à évoluer vers la meilleure version de moi-même”, a-t-elle déclaré à l’animatrice Ryan Seacrest. “Il y a beaucoup de friction entre mon partenaire et moi, mais cette friction engendre quelque chose de beau. Elle peut produire beaucoup de lumière, tu sais?”

“Ce n’est qu’une de ces relations”, a-t-elle poursuivi. “Je ne connais personne d’autre qui écoute quel genre de relations ils ont eu – et j’en ai eu beaucoup – mais c’est comme nous en gros, on se met au tapis et on revient chaque fois.”

Mercredi, la juge “American Idol” a dévoilé au monde entier ses nouveautés en dévoilant son bébé à la fin de la vidéo “Never Worn White”.

Peu de temps après les débuts de la chanson, elle a publié un clip en ligne détaillant ses nouvelles surprenantes.

“Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement j’accoucherai – littéralement – mais aussi au sens figuré de quelque chose que vous attendiez”, a-t-elle déclaré.

“Je suis excité, nous sommes excités et nous sommes heureux – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder. Je savais que je vous le dirais de la meilleure façon, c’est à travers un morceau de musique parce que c’est comment je vous parle. “

Le jour suivant, elle s’est adressée à Twitter pour remercier ses fans en postant: «Love u guys so. était un peu nerveux à l’idée de partager quelque chose d’aussi personnel comme la chanson n the bump n Je n’ai jamais eu autant de soutien et d’amour, c’est extrêmement charmant. Merci.’

Le couple heureux s’est fiancé en février 2019 et aurait reporté leur mariage en décembre, le déplaçant cet été au Japon.

Bien que ce soit le premier enfant de Katy, son fiancé partage son fils de 9 ans, Flynn, avec son ex-femme Miranda Kerr.

