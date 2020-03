Katy Perry enceinte

Katy Perry a confirmé qu’elle était enceinte et a déclaré qu’elle et son fiancé Orlando Bloom étaient “excités et heureux” de leurs nouvelles concernant leur bébé.

Katy Perry est enceinte.

La chanteuse de 35 ans a laissé un énorme indice dans son clip pour le nouveau “Never Worn White” qu’elle attendait quand elle a bercé un bébé dans la séquence, et elle a ensuite confirmé sa grossesse, admettant que c’était “probablement la plus longue secret “qu’elle n’a” jamais eu à garder “.

S’exprimant dans une vidéo Instagram Live, elle a commencé par dire: “Je suis en retard … mais vous le saviez déjà.

“Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement je vais accoucher – littéralement – mais aussi au sens figuré de quelque chose que vous attendiez.”

Katy a admis qu’elle et son fiancé Orlando Bloom – qui a un fils de neuf ans, Flynn, avec son ex-femme Miranda Kerr – sont “excités et heureux” à propos de leur bébé.

Elle a dit: “Alors appelons ça un double coup dur, un coup double.

“Je suis excité, nous sommes excités et nous sommes heureux – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder.

“Je savais que je te le dirais de la meilleure façon, c’est à travers un morceau de musique parce que c’est ainsi que je te parle.”

Et elle a plaisanté: “J’ai dû le révéler à un moment donné, car cela devenait assez évident.”

Katy a également admis qu’elle avait envie de plats épicés, mais qu’elle est partie de boeuf.

Elle a ajouté: “[I] littéralement jamais pris soin des épices et maintenant je dois porter la sauce Tabasco dans mon sac à main.

“Les aliments qui me dégoûtent maintenant sont le boeuf. Je n’aime pas vraiment la viande rouge, Dieu merci pour le Impossible Burger.”

.