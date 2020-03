Katy Perry enceinte a déjà des noms de bébé en tête pour son premier enfant

2020-03-11 07:30:05

La chanteuse de «Roar» Katy Perry admet qu’elle a déjà en tête des noms de bébé pour son premier enfant.

La chanteuse de 35 ans – qui est enceinte de son premier enfant avec le fiancé Orlando Bloom – a admis qu’elle avait longuement réfléchi à ce que le couple aimé appellera leur paquet de joie.

Elle a déclaré à l’émission de radio australienne “Fifi, Fev & Byron”: “Oui, bien sûr. J’ai déjà élaboré un record pour un album, ma vie et ma carrière.

“Il y a eu quelques réflexions sur certaines de ces choses … Nous faisons [Orlando] pense qu’il fait [have a say]. C’est comme ça que tu le fais.

“Non, bien sûr qu’il le fait! Il est incroyable. C’est pourquoi nous sommes sur ce chemin.”

La hitmaker “Roar” a révélé qu’elle avait toujours voulu avoir des enfants, mais ce n’est qu’au bout des deux dernières années qu’elle se sent enfin “prête” à être maman pour la première fois.

Elle a ajouté: “J’étais cette fille, ou je suis toujours cette fille, qui avait cette boîte, les vêtements de bébé avant la pensée, ou même une Orlando Bloom.

«Je suis excité à ce sujet et comme je l’ai dit, j’ai deux nièces et un neveu qui m’obsèdent. Je pense que tout change.

“Je n’étais pas prêt il y a quelques années, et j’ai fait le travail pour me préparer et maintenant je suis vraiment prêt. Je vois un bébé et je suis comme [makes gaga face]. Il est juste temps pour moi et c’est le bon moment. ”

Katy a partagé sa passionnante nouvelle de grossesse la semaine dernière lorsqu’elle a laissé tomber le clip du nouveau single “ Never Worn White ”, qui à la fin lui a montré son berceau.

Katy a ensuite confirmé la nouvelle dans une vidéo Instagram ultérieure, admettant que c’était “le plus long secret” qu’elle “ait jamais eu à garder”.

Elle a dit: “Je suis en retard … mais vous le saviez déjà. Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement j’accoucherai – littéralement – mais aussi au figuré quelque chose que vous attendiez.

“Alors appelons ça un double coup dur, un double avant. Je suis excité, nous sommes excités et nous sommes heureux – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder. Je savais que je vous le dirais dans le la meilleure façon, qui est à travers un morceau de musique parce que c’est comme ça que je vous parle. “

