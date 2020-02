Katy Perry envoie l’amour en Chine au milieu d’un coronavirus

2020-02-07 20:00:04

Katy Perry a envoyé un message de soutien au peuple chinois, suite à l’épidémie de coronavirus, car elle dit qu’elle “envoie [her] prières “au pays.

La chanteuse de 35 ans a offert son amour et son soutien à ceux qui ont été touchés par le virus, qui a éclaté à Wuhan le mois dernier et a coûté la vie à 600 personnes en Chine jusqu’à présent.

Le message de Katy a été partagé sur Twitter par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, alors qu’il écrivait: “Il s’agit d’un grand message de solidarité de @katyperry envers les habitants de #China. Je ne pourrais être plus d’accord – nous y sommes ensemble et nous ne pouvons que l’arrêter ensemble! Merci d’avoir prêté votre voix à une cause aussi importante. # 2019nCoV (sic) ”

Dans le message du hitmaker ‘Con Calma’, elle exhorte les gens à “continuer à se battre” contre le virus, et dit qu’elle “envoie [her] prières “à toutes les personnes impliquées.

Elle a dit: “Salut tout le monde en Chine, c’est Katy Perry. Je voulais juste vous envoyer un message, pour vous faire savoir que nous sommes tous avec vous pendant cette période. Continuez à vous battre, et restez en bonne santé et positive du mieux que vous le pouvez. . Nous pensons à vous. Nous envoyons nos prières et nous allons passer au travers. ”

Le message vient après que Katy a récemment été nommée ambassadrice du British Asian Trust, un organisme de bienfaisance qui aide à prévenir le trafic en Asie.

Avec son nouveau rôle, Katy espère “mettre en lumière” le trafic dévastateur qui a lieu sur le continent.

Elle a déclaré: “J’espère que je pourrai mettre en lumière le travail que le British Asian Trust fera en Asie du Sud et contribuer à trouver des solutions à la traite des enfants. Les enfants sont vulnérables et innocents et doivent être protégés . “

