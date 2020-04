2020-04-04 07:30:06

Katy Perry et Orlando Bloom attendent une petite fille ensemble, a révélé la chanteuse.

La chanteuse de 35 ans et l’acteur de 43 ans accueilleront leur premier enfant ensemble plus tard cette année et Katy est allée sur Instagram pour révéler le sexe du bébé.

Elle a écrit: “C’est une fille” et a inclus les mots “Girls Run the World” dans le post.

Elle a également partagé une photo d’Orlando – qui a déjà un fils Flynn, neuf ans, avec l’ancienne épouse Miranda Kerr – le visage couvert de glaçage rose.

Katy a récemment révélé ses nouvelles passionnantes sur la grossesse lorsqu’elle a laissé tomber le clip du nouveau single “ Never Worn White ”, qui à la fin lui a montré son berceau.

Katy a ensuite confirmé la nouvelle dans une vidéo Instagram ultérieure, admettant que c’est “le plus long secret” qu’elle “ait jamais eu à garder”.

Elle a dit: “Je suis en retard … mais vous le saviez déjà. Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement j’accoucherai – littéralement – mais aussi au figuré quelque chose que vous attendiez.

“Alors appelons ça un double coup dur, un double avant. Je suis excité, nous sommes excités et nous sommes heureux – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder. Je savais que je vous le dirais dans le la meilleure façon, qui est à travers un morceau de musique parce que c’est comme ça que je vous parle. ”

Et elle a révélé plus tard qu’elle avait toujours voulu avoir des enfants, mais ce n’est qu’après les deux dernières années qu’elle se sent enfin “prête” à être maman pour la première fois.

Elle a ajouté: “J’étais cette fille, ou je suis toujours cette fille, qui avait cette boîte, les vêtements de bébé avant la pensée, ou même une Orlando Bloom.

«Je suis excité à ce sujet et comme je l’ai dit, j’ai deux nièces et un neveu qui m’obsèdent. Je pense que tout change.

“Je n’étais pas prêt il y a quelques années, et j’ai fait le travail pour me préparer et maintenant je suis vraiment prêt. Je vois un bébé et je suis comme [makes gaga face]. Il est juste temps pour moi et c’est le bon moment. ”

