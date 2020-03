Katy Perry et Orlando Bloom reportent leur mariage en raison d’un coronavirus?

2020-03-05 21:30:05

Katy Perry et Orlando Bloom auraient reporté leur mariage en raison de l’épidémie de coronavirus, car ils devaient se marier au Japon.

Le couple – qui a annoncé cette semaine qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble – prévoyait de se marier cet été au Japon, mais aurait été contraint de faire une pause sur les noces, en raison du virus en cours.

Un initié a déclaré au magazine People: “Tout était réglé pour le Japon avec 150 invités. Katy était vraiment excitée à l’idée de marcher dans l’allée enceinte. de coronavirus. ”

Katy et Orlando n’ont pas encore parlé de leurs projets de mariage en public, mais la nouvelle survient après que la chanteuse de 35 ans a confirmé qu’elle était enceinte après avoir laissé un indice dans son nouveau clip “ Never Worn White ”, sorti mercredi ( 04.03.20).

À la fin de la vidéo, Katy peut être vue en train de bercer son bébé, et plus tard, elle est allée sur Instagram Live pour donner plus de détails sur les nouvelles passionnantes.

Elle a dit: “Je suis en retard … mais tu le savais déjà.

“Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement je vais accoucher – littéralement – mais aussi au sens figuré de quelque chose que vous attendiez.”

Katy a admis qu’elle et Orlando – qui a un fils de neuf ans, Flynn, avec son ex-femme Miranda Kerr – sont “excitées et heureuses” à propos de leur bébé.

Elle a ajouté: “Alors appelons ça un double coup dur, un coup double.

“Je suis excité, nous sommes excités et nous sommes heureux – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder.

“Je savais que je te le dirais de la meilleure façon, c’est à travers un morceau de musique parce que c’est ainsi que je te parle.”

