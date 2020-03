2020-03-02 07:30:05

Katy Perry et Taylor Swift “écrivent beaucoup” mais ils n’ont pas de “relation proche” parce qu’ils sont très occupés.

Katy Perry et Taylor Swift “écrivent beaucoup”.

La hitmaker de “Dark Horse” insiste sur le fait qu’elle est toujours amicale avec la chanteuse de “Shake It Off” après la fin de leur âpre querelle, mais elle admet qu’ils n’ont pas de “relation proche” parce qu’ils sont tellement occupés.

Elle a dit: “Eh bien, nous n’avons pas de relation très étroite parce que nous sommes très occupés, mais nous envoyons beaucoup de SMS.”

Et la chanteuse de 35 ans a fait l’éloge de Taylor pour son documentaire «Miss Americana» et sa «vulnérabilité».

S’adressant au magazine australien Stellar, elle a ajouté: “J’ai été impressionnée par son documentaire [‘Miss Americana’] parce que j’ai vu une prise de conscience commencer à se produire et j’ai vu beaucoup de vulnérabilité. J’étais vraiment excité pour elle de pouvoir montrer cela au monde: que les choses ne sont pas parfaites, elles ne doivent pas l’être et c’est plus beau quand elles ne le sont pas. Même si c’était difficile, il était important de faire cette apparition dans le clip parce que les gens veulent que les gens regardent. Nous voulions que ce soit un exemple d’unité. Le pardon est important. C’est tellement puissant. Si vous pouvez pardonner à votre ennemi, c’est incroyable. Aussi difficile que cela soit! ”

Pendant ce temps, Taylor l’a précédemment révélée et Katy a blâmé leurs signes du zodiaque pour leur querelle.

Elle a expliqué: “Katy et moi parlions de nos signes … bien sûr que nous étions … nous parlions de nos signes parce que nous avons eu cette très, très longue conversation quand nous nous sommes reconnectés et tout ça. Et je me souviens parler, elle était comme, “Si nous avions un verre de vin blanc en ce moment, nous pleurions tous les deux.” Parce que nous buvions du thé.

“Nous avons eu de très bonnes conversations. Nous parlions de la façon dont nous avons eu des problèmes de communication avec les gens dans le passé, pas même spécifiquement les uns avec les autres. Elle est comme, ‘Je suis un Scorpion. Les Scorpions frappent juste quand ils se sentent menacés . ‘ Et je me disais: “Eh bien, je suis un archer. Nous reculons littéralement, évaluons la situation, analysons ce que nous en pensons, levons un arc, tirons-le en arrière et tirons.” Il s’agit donc de manières complètement différentes de traiter la douleur, la confusion, les idées fausses. “

Mots clés: Katy Perry, Taylor Swift

Retour au flux

.