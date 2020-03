Katy Perry: Je suis une bridechilla

2020-03-01 11:30:05

La pop star américaine Katy Perry dit qu’elle est une “bridechilla”.

Katy Perry est une “bridechilla”.

La chanteuse de 35 ans devrait épouser la star de cinéma Orlando Bloom, et Katy a insisté sur le fait qu’elle avait adopté une approche détendue pour leur prochain mariage.

Katy – qui a été mariée au comédien Russell Brand de 2010 à 2012 – a partagé: “Je m’appelle une” bridechilla “par opposition à une bridezilla. Orlando et moi sommes unis avec notre approche.

“Il ne s’agit pas de la fête, il s’agit de réunir des gens qui nous tiendront responsables lorsque les choses deviennent vraiment difficiles. Parce que c’est vraiment génial et que c’est vraiment difficile.

“Ce ne sont que les faits lorsque vous êtes avec quelqu’un qui vous met au défi d’être le meilleur de vous-même.”

Katy est l’une des stars de la pop les plus vendues au monde et elle est consciente de son statut de modèle.

La star du palmarès pense qu’elle a une “bonne boussole morale” à cause de ses parents.

Elle a déclaré à Stellar Magazine: “Les jeunes sont tellement influents, je suis tellement influent et chaque interaction se traduit par un sentiment – et c’est vraiment la façon dont vous utilisez ces sentiments.

“J’ai des limites avec les adultes, mais quand je sors et que les enfants veulent venir dire bonjour, je ne dirai jamais non. Je suis conscient que je ne les rencontrerais qu’une seule fois et cela pourrait avoir un effet énorme sur eux. ”

Malgré cela, Katy est consciente qu’elle a parfois de mauvais jours.

Et la pop admet qu’Orlando, 43 ans, a vu le “meilleur et le pire” de sa personnalité.

Elle a dit: “J’essaie de vivre d’une manière vraiment aimable et intégrale. Et je ne suis pas toujours comme ça – j’ai aussi de mauvais jours, tu sais?

“Parfois, mon fiancé disait:” OK … peut-être pas aujourd’hui. ” C’est drôle de voir comment votre partenaire obtient à la fois le meilleur et le pire d’entre vous. “

