Katy Perry: Orlando Bloom fait de moi une meilleure personne

Katy Perry dit qu’Orlando Bloom l’a aidée à devenir “la meilleure version” d’elle-même, car il lui a permis “d’évoluer” et de découvrir qui elle est vraiment.

La hitmaker “Never Worn White” attend actuellement son premier enfant avec son fiancé – avec qui elle sort et sort depuis 2016 – et a crédité l’acteur de 43 ans pour lui avoir permis “d’évoluer” et de découvrir qui elle était vraiment est.

Elle a déclaré: “J’ai consciemment ou inconsciemment choisi un partenaire qui veille à ce que je continue à évoluer vers la meilleure version de moi-même.”

Et tandis que la paire a parfois des désaccords, Katy insiste pour qu’ils en parlent toujours et trouvent la “lumière” à la fin de leur “friction”.

Elle a ajouté: “Il y a beaucoup de friction entre mon partenaire et moi. Mais, cette friction engendre quelque chose de beau. Elle peut produire beaucoup de lumière.”

Katy a également parlé de son voyage à travers la célébrité, car elle a dit qu’elle était “profondément reconnaissante” d’avoir survécu sous les projecteurs sans être victime de substances provoquant une dépendance.

S’exprimant lors d’une apparition sur «On Air with Ryan Seacrest», elle a déclaré: «Je suis heureuse d’avoir pu sortir de l’autre côté de ce voyage incroyable qui a presque 12 ans d’être sous les projecteurs et je suis vraiment profondément reconnaissant que je ne suis pas accro à la drogue ou que je ne suis pas un grand alcoolique. J’ai la tête sur les épaules. J’ai de la compassion pour tous ceux qui traversent cela, mais être dans cette industrie vous transformera en un fou si vous le permettez. ”

La hitmaker “ Roar ” a surpris les fans cette semaine lorsqu’elle a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec Orlando – qui a déjà un fils de neuf ans Flynn avec son ex-épouse Miranda Kerr – pendant le clip de “ Never Worn White ”.

À la fin de la vidéo, Katy peut être vue en train de bercer son bébé, et elle est ensuite allée sur Instagram pour confirmer la nouvelle.

Le chanteur de 35 ans a déclaré: “Je suis en retard … mais vous le saviez déjà.

“Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement je vais accoucher – littéralement – mais aussi au sens figuré de quelque chose que vous attendiez.”

