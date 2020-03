Katy Perry partage comment elle a gardé sa grossesse secrète pendant des mois

Le secret est sorti! Katy Perry a annoncé qu’elle attend son premier enfant avec le fiancé Orlando Bloom.

Après avoir partagé cette révélation de grossesse passionnante avec le monde, la réaction initiale de nombreuses personnes a été celle du choc – d’autant plus que personne ne savait que Perry avait même un petit pain au four.

Mais maintenant que le mot est sorti, la chanteuse s’ouvre sur sa grossesse, y compris comment elle a réussi à garder cette nouvelle secrète aussi longtemps qu’elle l’a fait.

Perry a récemment révélé les détails de sa grossesse sur Instagram Live

Kylie Jenner détient peut-être le record du secret de grossesse le plus longtemps gardé, mais Perry est certainement une seconde proche.

Le 5 mars, la chanteuse a débuté le clip de sa nouvelle chanson «Never Worn White».

Bien que Perry ait livré des voix incroyables tout en donnant aux téléspectateurs des vibrations printanières majeures, tout cela a rapidement été éclipsé une fois qu’elle a révélé sa grande annonce.

À la fin de la vidéo, la chanteuse a montré sa bosse de bébé grandissante, confirmant qu’elle attend son premier enfant avec Bloom.

La vidéo a évidemment fait parler les gens, et bientôt, Internet a explosé avec des fans se demandant comment Perry a gardé cette nouvelle secrète pendant si longtemps?

Après la sortie de la vidéo, Perry a consulté Twitter pour expliquer comment elle avait caché sa grossesse au public ces deux dernières semaines alors qu’elle commençait à en montrer plus.

“Omg, tellement contente de ne plus avoir à le sucer”, a-t-elle tweeté, puis “à porter un gros sac à main lol.”

La chanteuse faisait probablement référence à ce qu’elle faisait chaque fois qu’elle était aux yeux du public.

Depuis qu’elle prévoyait de révéler cette nouvelle passionnante dans son clip, Perry a dû réfléchir à des moyens de tromper les masses. Et elle nous a définitivement trompés parce que cette annonce de grossesse a pris les fans, même les célébrités, par surprise.

Bien que Perry ait caché son ventre en croissance pendant un certain temps, elle a déclaré dans sa vidéo Instagram Live que garder ce secret de ses fans devenait plus difficile au fil du temps. «J’ai dû le révéler à un moment donné», a-t-elle déclaré. “Ça devient assez évident.”

«Je suis excitée, nous sommes excitées et heureuses», a-t-elle ajouté. “C’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder. Je pensais que je vous parlerais de la meilleure façon possible à travers un morceau de musique. »

Perry admet que le secret n’est pas resté longtemps caché dans sa famille

Bien qu’elle ait pris le monde entier par surprise avec son annonce de grossesse, Perry a récemment révélé qu’elle n’avait pas le même effet sur sa mère.

Au cours d’une conversation téléphonique avec SiriusXM Hits 1 le 5 mars, la chanteuse a rappelé comment sa mère avait «ruiné» la grossesse révélant qu’elle avait prévu pour la famille.

«J’ai mis l’actualité sur une étiquette de vin… [I was planning to] apporter à un dîner ou quelque chose ou je le donnerais comme cadeau à un ami – comme, “Oh, voici une bonne bouteille de vin”, et puis ils [have] la réaction plus tard », se souvient-elle.

Mais, la révélation ne s’est pas déroulée comme l’espérait Perry parce que sa maman Mary est venue chez elle et a regardé son vin, “ce qu’elle ne fait jamais”.

“Et elle dit” Qu’est-ce que c’est?! “”, A déclaré le juge d’American Idol. “Et c’est comme ça que ça s’est passé. Je me disais: “Eh bien, vous avez gâché la surprise.” Je suppose que les mamans ont une intuition pas comme les autres, non? “

Maintenant que le chat est sorti du sac, il ne serait pas trop exagéré de supposer que la chanteuse a l’impression qu’un poids a été retiré de ses épaules.

Au lieu de cacher sa bosse de bébé aux yeux du public, Perry peut simplement profiter de nourrir ses envies et de tenir ses sacs à côté d’elle alors qu’elle et Bloom attendent l’arrivée de leur petit paquet de joie!