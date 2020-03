Katy Perry pleure la mort de sa grand-mère de 99 ans

Katy PerryLa grand-mère de Ann, Hudson, est décédée dimanche à l’âge de 99 ans.

La pop star a rendu hommage à Hudson avec un post Instagram touchant lundi matin, avec un diaporama de photos avec la matriarche de la famille.

Dans l’une des vidéos partagées dans le diaporama de Perry (ci-dessus), la chanteuse peut voir sa grand-mère enceinte.

Je ne sais pas quand une âme entre dans un nouveau véhicule mais s’il y a une vie après la mort où il y a une salle d’attente pour les allées et venues, mon esprit se demande si l’âme qui attend de venir dans mon monde reçoit un baiser sur le front de ma douce grand-mère qui a quitté cette terre hier. Mon cœur l’espère.

Si elle est capable de parler avec l’âme en attendant, la conversation inclurait probablement “êtes-vous sûr de vouloir choisir ce groupe sauvage?!” Il y aurait certainement du sarcasme, une ou deux plaisanteries pleines d’esprit … la grand-mère de tbh avait probablement un verre de son fard à joues préféré prêt à l’arrivée dans cette vie après la mort … et un look des plus à la mode, bijoux inclus, naturellement.

Une grande partie de ce que je suis est à cause de mon père … et il est à cause d’elle. Elle a tout commencé, comme elle nous le rappelait et je lui en suis très reconnaissante.

La famille … est là pour nous montrer ce que l’amour peut être … parfois ce voyage pour trouver l’amour est difficile à réaliser ET à travers mais si vous pouvez ouvrir votre cœur et laisser la lumière vous guider, vous trouverez cet amour incomparable .

Ann Pearl Hudson était une combattante. Elle a survécu à la Grande Dépression, a élevé elle-même 3 enfants en tant que couturière, créant des cordes G pour des showgirls et d’autres personnages de ce genre à Vegas. Elle était toujours authentiquement elle-même, drôle et pleine de toutes les douces choses douillettes auxquelles vous pensez quand vous pensez aux grands-mères. Elle m’a donné des billets d’un dollar croquants dans des cartes de marque, elle nous a laissé manger ses biscuits aux amandes préférés du magasin de 99 cents pendant que nous posions des questions sur les différents fans qu’elle avait exposés sur ses murs. C’était une merveilleuse grand-mère et je garderai toujours une partie d’elle en moi.

Quand mon Pentecôte sort, c’est Ann.

Quand mon authenticité sort, c’est Ann.

Quand mon entêtement se révèle, enfer, c’est Ann.

Quand mon esprit de combattant apparaît, c’est Ann.

Quand mon style sort, c’est Ann.

Puisse-t-elle se reposer dans une paix profonde et embrasser le front de l’âme à venir et leur faire savoir que tout va bien se passer, surtout maintenant qu’ils ont gagné un ange pour les regarder ♥ ️ ♠ ️

La mort de Hudson survient quelques jours seulement après Perry et son fiancé Orlando Bloom ont annoncé publiquement qu’elles étaient enceintes de leur premier enfant ensemble.