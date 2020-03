Katy Perry révèle sa grossesse dans son dernier clip

Il existe de nombreuses façons d’annoncer votre grossesse, et Katy Perry obtient certainement d’énormes accessoires pour l’une des façons les plus cool et les plus inattendues à ce jour en faisant la grande révélation du clip de son dernier single “Never Worn White”.

Comme Cardi B, qui l’a fait révéler lors d’une performance live sur “Saturday Night Live,” Katy a dû garder cela au plus bas de ses fans et des médias tout en filmant la vidéo et en l’empaquetant afin de ne pas gâcher la surprise. Cela a certainement aidé qu’elle ne soit pas (ou soit à peine) enceinte sur les épisodes de “American Idol” en ce moment, car ils ont été enregistrés il y a des mois.

Bien sûr, nous savons tous qu’ils ne sont pas vivants, mais cela sert tout de même à décourager les gens. Et elle a également traîné le suspense dans la vidéo, qui portait davantage sur sa relation avec le fiancé Orlando Bloom que le début de leur famille ensemble.

Dans les premières images de l’emballage, elle a l’air absolument magnifique dans une robe décolletée drapée de façon spectaculaire qui couvre son ventre une ou deux fois, encore mieux pour masquer la bosse naissante du bébé en dessous. Elle se tenait également face à la caméra directement pour vraiment garder ses fans dans le noir jusqu’à la grande révélation.

Elle a changé de vitesse et a commencé à parler de famille dans le deuxième couplet, mais était dans un costume encore plus élaboré couvert de fleurs qui obscurcissait encore plus son corps. Il n’y a eu qu’un moment où elle s’est balancée en avant qui a presque trahi la bosse, mais elle est surtout restée très calme pour garder le mystère jusqu’aux dernières secondes de la vidéo.

Bien sûr, il peut sembler un peu inattendu de chanter vouloir commencer sa vie avec quelqu’un en tant qu’homme et femme au même moment que vous révélez une grossesse, mais la juxtaposition sert à souligner que le couple cherche à commencer les deux chapitres ensemble.

Katy a confirmé la nouvelle à travers ses histoires Instagram, en disant: “Appelons cela une révélation. Je suis excitée, nous sommes excitées et nous sommes heureuses.” Elle a dit qu’ils attendaient un bébé d’été, ce qui devrait faire des épisodes amusants quand “Idol” prend vie.

Fin 2019, le couple aurait reporté leur mariage de décembre 2019 à 2020. Maintenant, il semble certainement que cette évolution ait pu y être pour quelque chose. Maintenant, ils peuvent chercher à fonder leur famille de deux manières différentes dans les mois à venir!

