Katy Perry salue les premiers intervenants à la suite d’un drame sur une fuite de gaz

La pop star Katy Perry a salué les premiers intervenants à travers les États-Unis après le dernier épisode de «American Idol».

Katy Perry a salué les premiers intervenants aux États-Unis après s’être effondré sur “ American Icon ” au milieu d’une fuite de gaz.

La pop star de 35 ans – qui est fiancée à l’acteur Orlando Bloom – s’est effondrée au milieu des auditions de tournage à Sunriver, Oregon, et Katy est maintenant allée sur Twitter pour féliciter tous les premiers intervenants à travers le pays.

Parallèlement à une vidéo de Katy embrassant des membres des services d’urgence et chantant avec ‘All Night Long (All Night)’ de Lionel Richie, elle a écrit: “Grand merci à tous nos premiers intervenants à travers le pays – merci d’avoir risqué votre vie tous les jour … et toute la nuit #AmericanIdol (sic) ”

Katy et ses collègues juges – Luke Bryan et Lionel Richie – étaient sur le point de commencer une audition lorsque Katy a détecté une odeur de gaz “assez intense” et a commencé à se sentir mal.

Après que les scènes ont été diffusées sur “American Idol”, Katy a plaisanté sur la fuite de gaz et comment elle lui rappelait l’un des autres juges de la série.

La pop star a plaisanté: “D’ABORD, savez-vous combien de textes j’ai reçu de ma mère et de mon père au sujet des textes qu’ils ont demandé si j’allais bien #gasleak #AmericanIdol

“DEUXIÈME DE TOUS, j’ai l’habitude de sentir le gaz au bureau mais c’est généralement @lukebryanonline [wind emoji] (sic) ”

Pendant l’épisode, Katy est tombée par terre en disant: “J’en ai un léger mal de tête. Oh, c’est mauvais. C’est vraiment mauvais.”

Des camions de pompiers et des ambulances sont rapidement arrivés sur les lieux et à l’extérieur, Luke a insisté: “Ce n’est pas une blague, il y a vraiment une fuite de gaz.”

Katy – qui doit épouser son fiancé de star de cinéma plus tard cette année – est ensuite tombée par terre et a déclaré: “Je ne me sens pas bien.”

