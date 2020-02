Katy Perry s’effondre après une fuite de gaz entraînant l’évacuation d’American Idol

Les choses ont pris une tournure très effrayante dans une scène qui se jouera ce week-end “Idole américaine” épisode car une fuite de gaz apparente a conduit à l’évacuation des juges et des candidats.

Katy Perry, qui a été le premier à remarquer l’odeur caractéristique d’un clip partagé avec Gens, semble également avoir été le plus touché par les fuites dans le bâtiment de Sunriver, Oregon.

Après avoir demandé si mes collègues juges Luke Bryan et Lionel Richie peut sentir le gaz, a ajouté Katy, “J’ai un léger mal de tête. Oh, c’est mauvais. C’est vraiment mauvais.” Sur ce, elle se leva et commença à quitter la salle d’audition.

Luke a convenu qu’il y avait une odeur de “propane” alors que la production commençait à s’évacuer et a appelé les secouristes sur les lieux. “Wow, vous pouvez vraiment le sentir”, a déclaré Lionel même après qu’ils étaient tous dehors. “Putain de merde!”

Dans une scène dramatique présentée brièvement dans le teaser de l’épisode de dimanche après la première de la saison du week-end dernier, Katy Perry s’effondre soudainement, en disant: “Je ne me sens pas bien”. Le clip s’arrête dramatiquement là-bas, donc les fans devront se connecter pour voir ce qui se passera ensuite.

S’agit-il d’un véritable effondrement dû à l’inhalation de gaz? Un des moments loufoques habituels de Katy (vraisemblablement après que la situation a été déclarée sûre)?

Nous ne le saurons pas avant dimanche, mais les rapports de l’enregistrement en novembre de l’année dernière ont indiqué que le problème provenait d’un problème dans la cuisine du lieu.

Et nous — ALERTE SPOIL – sachez que Katy allait bien assez rapidement après ce moment car il y a des images des pompiers arrivant “auditionnant” pour la nouvelle saison, affrontant un classique de Lionel Richie, partagées avec le Central Oregon Daily News Facebook page.

Aucun mot si l’un de ces moments ne sera diffusé lorsque l’incident potentiellement mortel se déroulera à la télévision, mais ce sera certainement un moment assez dramatique, si les producteurs de musique ont parcouru les images que nous avons vues est une indication.

De plus, nous sommes presque sûrs que nous aurions tous entendu beaucoup plus de choses sur l’incident si quelque chose de plus grave s’était produit. Pourtant, il est toujours bon de prendre ces situations au sérieux et d’évacuer à tout signe de fuite de gaz, il est donc bon de voir que la sécurité des concurrents, des acteurs et de l’équipe était avant tout dans l’esprit de l’équipe de production.

Même la jeune femme du confessionnal qui n’avait aucune idée de ce qui se passait lorsque les alarmes se sont déclenchées.

