Katy Perry s’habille comme désinfectant pour les mains

Katy Perry s’est habillée comme une bouteille géante de désinfectant lorsqu’elle est apparue sur ‘American Idol’ en direct de chez elle dimanche soir (26.04.20).

La hitmaker “ Dark Horse ” a fait sourire tout le monde au milieu de la pandémie actuelle de coronavirus en s’habillant comme une bouteille de gel antibactérien pour les mains, mais elle y a mis sa touche “ American Idol ” en ajoutant les mots “ American Idol: Instant Music Sanitizer ” sur la tenue.

S’adressant à Instagram, elle a partagé: “Nous à #AmericanIdol le gardons à la fois frais et PROPRE! Branchez-vous pour le premier épisode de nos maisons ce soir à 8 / 7c sur @abcnetwork. C’est à vous de nous restreindre à notre sommet 10! Et je serai en direct sur Facebook à 16h30 PT / 19h30 HE afin que nous puissions nous rattraper avant la diffusion sur la côte est! (Sic) ”

Avant d’ajouter dans un deuxième post: “Bienvenue dans mon home studio! … WESTCOAST! C’est votre tour pour #AmericanIdol! Et n’oubliez pas de VOTER pour qui vous voulez dans votre TOP 10 avant 9h HE demain (sic)”

Pendant ce temps, Katy – qui attend son premier enfant – a précédemment admis qu’elle trouvait les choses “de haut en bas” isolément, mais elle a appris à être “reconnaissante” pour plus de choses et se sent dans un “bon endroit”.

Elle a dit: “C’est de haut en bas. Je suis sûre que tout le monde. Pensez simplement aux choses dont vous êtes reconnaissant et cela vous met dans une bonne position. Je vous aime. Vous vous manquez les gars. C’est un moment fou. C’est un moment étrange et sauvage et je suis sûr que beaucoup d’entre vous vivent beaucoup d’émotions. Je suis dans le même club … J’aimerais avoir des réponses. J’espère que nous pourrons tous obtenir notre sourire de retour bientôt. Vous restez en sécurité et en bonne santé. “

