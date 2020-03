Katy Perry soulagée de ne pas avoir à cacher sa bosse

2020-03-05 12:30:06

Katy Perry est contente de ne plus avoir à “sucer” son estomac.

La chanteuse de “ Dark Horse ” a confirmé qu’elle était enceinte après avoir laissé un indice dans son nouveau clip “ Never Worn White ” – qui a été publié mercredi (04.03.20) – et elle a admis qu’elle était heureuse que la bonne nouvelle soit désormais de notoriété publique et elle n’a pas besoin d’essayer de garder sa bosse croissante cachée.

Katy – qui est fiancée à Orlando Bloom – a tweeté:

Elle a tweeté: “omg si content de ne plus avoir à le sucer

“ou emportez un grand sac à main lol (sic)”

Un certain nombre de stars ont félicité Katy et Orlando pour leur bébé.

Katharine McPhee a tweeté: “Félicitations reine! Je vous souhaite toujours l’amour et le bonheur. (Sic)”

Le designer Jeremy Scott a écrit avec enthousiasme sur l’annonce Instagram de la star de 35 ans: “MES BÉBÉS ONT UN BÉBÉ (sic)”

Le directeur musical Scooter Braun a simplement écrit: “Félicitations”.

Cardi B était ravi de la nouvelle.

Elle a cité l’un des tweets de Katy et a écrit: “OMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGG (sic)”

Le hitmaker «Teenage Dream» doit accoucher cet été.

S’exprimant dans une vidéo Instagram Live, elle a commencé par dire: “Je suis en retard … mais vous le saviez déjà.

“Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement je vais accoucher – littéralement – mais aussi au sens figuré de quelque chose que vous attendiez.”

Katy a admis qu’elle et Orlando – qui a un fils de neuf ans, Flynn, avec son ex-femme Miranda Kerr – sont “excitées et heureuses” à propos de leur bébé.

Elle a ajouté: “Alors appelons ça un double coup dur, un coup double.

“Je suis excité, nous sommes excités et nous sommes heureux – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder.

“Je savais que je te le dirais de la meilleure façon, c’est à travers un morceau de musique parce que c’est ainsi que je te parle.”

.