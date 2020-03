Katy Perry veut une petite fille

2020-03-09 07:30:06

La chanteuse enceinte Katy Perry adorerait avoir une petite fille.

Katy Perry espère avoir une fille.

La hitmaker “ Roar ” est enceinte de son premier enfant avec le fiancé Orlando Bloom – qui a déjà un fils de neuf ans Flynn avec son ex-femme Miranda Kerr – et elle a révélé qu’elle adorerait avoir une petite fille.

Selon Extra, la star s’est adressée à la foule lors de sa performance lors de la finale de la Coupe du monde féminine T20 ICC 2020 entre l’Australie et l’Inde, et a simplement déclaré: “J’espère que c’est une fille!”

Lors de l’épisode (08.03.20) d’American Idol, la chanteuse de 35 ans a également annoncé la nouvelle à ses collègues juges Luke Bryan et Lionel Richie.

Elle a révélé: “Nous allons avoir un bébé … Oh mon Dieu, je suis terrifiée!”

Dans un segment préenregistré – qui semblait avoir été filmé après les auditions – les deux co-stars de Katy ont plaisanté en disant qu’il y avait un “quatrième juge” sur le chemin avant qu’elle ne fasse l’annonce passionnante.

Lionel a souri: “Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité que nous ayons un quatrième juge dans la série cette année”

Luke a ajouté: “Je pense que c’est un ajout parfait à ce panel.”

La chanteuse de ‘Firework’ a surpris les fans la semaine dernière lorsqu’elle a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec Orlando lors du clip de ‘Never Worn White’.

À la fin de la vidéo, Katy peut être vue en train de bercer son bébé, et elle est ensuite allée sur Instagram pour confirmer la nouvelle.

Elle a dit: “Je suis en retard … mais tu le savais déjà.

“Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement je vais accoucher – littéralement – mais aussi au sens figuré de quelque chose que vous attendiez.”

Le couple est “excité et heureux” de leurs nouvelles de bébé.

Elle a déclaré: “Je suis excitée, nous sommes excitées et nous sommes heureuses – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder.

“Je savais que je te le dirais de la meilleure façon, c’est à travers un morceau de musique parce que c’est comme ça que je te parle.”

Et elle a plaisanté: “J’ai dû le révéler à un moment donné, car cela devenait assez évident.”

Mots clés: Katy Perry, Orlando Bloom

Retour au flux

.