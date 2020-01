Kealia Ohai n’est pas seulement la fiancée de JJ Watt, elle est aussi une star du sport

La superstar des Texans de Houston, J.J. Watt et sa petite amie, Kealia Ohai, se sont fiancés au printemps 2019 après avoir fréquenté pendant plus de trois ans. Le couple a annoncé la nouvelle excitante sur Twitter, qui a attiré beaucoup d’attention sur la star du football. Entre sa carrière réussie dans le sport professionnel et son histoire familiale intéressante, voici tout ce que nous savons sur Ohai.

JJ Watt et sa petite amie Kealia Ohai | Rich Graessle / Icon Sportswire via .

Dans l’enfance d’Ohai

Kealia Ohai est née en Utah, mais son père est en fait de

Hawaii. L’un de ses endroits préférés dans le monde est la plage Kealia de Kauai, qui

c’est d’où elle tire son nom.

On ne sait pas quand la famille d’Ohai a déménagé aux États-Unis, mais elle

a passé la majeure partie de son enfance à Draper, Utah. Cela pourrait ne pas se comparer à Hawaï,

mais au moins Ohai a pu vivre les quatre saisons en grandissant.

Bien que Kealia Ohai soit allé

pour profiter d’une carrière réussie dans les sports professionnels, les fans peuvent être surpris

d’apprendre qu’elle est en fait à moitié aveugle.

Ohai doit porter une lentille correctrice parce qu’elle est légalement aveugle

dans son œil droit. Bien sûr, cela ne l’a pas empêchée de devenir une incroyable

athlète, bien que ce soit une condition assez rare.

Un regard sur Kealia Ohai

carrière de footballeur

Mis à part les problèmes médicaux, Ohai a décroché une bourse pour jouer pour l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Sa sœur, Megan Ohai, a également joué au niveau collégial de football, bien qu’elle ait choisi de fréquenter une université en Californie.

Selon la télévision

Over Mind, elle a également remporté quatre titres d’État pour l’Utah et a été l’un des

meilleures perspectives pour aller à l’université.

Pendant son temps en tant que talon de goudron, Kealia Ohai a mené l’équipe à une

Championnat national NCAA. Ce qui est intéressant, c’est que sa sœur a également remporté un

championnat à son université. Parlez de frères et sœurs talentueux.

Inutile de dire que Ohai est très bon au football et a été sélectionné comme

deuxième choix au total de la Ligue nationale de soccer féminin de 2014. Elle a atterri

une place sur le Houston Dash, même si elle a récemment été échangé au Chicago Red

Étoiles.

La famille talentueuse d’Ohai

Comme indiqué précédemment, Ohai a une sœur aînée qui a joué au football à l’Université de Californie du Sud. Bien que la sœur aînée de Kealia Ohai ait aidé son équipe à remporter le championnat NCAA 2007, elle n’a pas poursuivi sa carrière avec succès chez les pros.

Elle a cependant fait le noeud avec Brian Cushing, qui avait l’habitude de

jouer pour la NFL. Les deux se sont rencontrés au collège et partagent deux enfants.

Cushing a joué pour les Texans de Houston et est maintenant l’un des

entraîneurs de force de l’équipe. Il est un bon ami de Watt et c’est lui

chargé de lui présenter Ohai.

J.J. Watt et Kealia Ohai annoncent leur engagement

Après avoir fréquenté pendant plus de trois ans, Watt a posé la grande question

lors de vacances romantiques au Mexique.

Watt et Ohai ont tous deux publié des nouvelles passionnantes sur Twitter et les fans

n’ont pas tardé à exprimer leur soutien au couple adorable.

“Je suis l’homme le plus chanceux du monde. #SheSaidYes », Watt

a écrit, auquel Ohai a ajouté: «Je t’aime».

La star des Texans a rendu public son roman en 2016. Au

le temps, il a été pris en train d’assister à quelques matchs de Dash et a ensuite porté le costume de Kealia Ohai

maillot lors d’une conférence de presse d’après-match.

Malgré la nature très médiatisée de leur relation, Watt et

Ohai a gardé les choses très discrètes. En dehors des médias sociaux occasionnels

post, ils sont rarement repérés en public ensemble.

Ohai a été échangé aux Red Stars de Chicago

Alors que Ohai et Watt sont impatients d’échanger leurs vœux, ils

a récemment fait face à un obstacle inattendu dans leurs projets de mariage.

Au début de l’année, Kealia Ohai a confirmé la nouvelle que

le Dash venait de l’échanger contre les Red Stars. Elle a posté l’annonce sur

les médias sociaux et semblait enthousiasmé par le changement.

“Extrêmement excité d’être une étoile rouge !! J’ai hâte d’y aller

travailler @ChicagoRedStars », a écrit Ohai.

Watt n’a pas tardé à republier l’annonce Instagram d’Ohai et a ajouté

qu’il a hâte de la voir dans sa nouvelle équipe. L’entraîneur des Red Stars était

également ravi par le commerce et attend avec impatience de voir Ohai sur le terrain.

J.J. Watt et Kealia Ohai n’ont pas annoncé de mariage officiel

date, mais la cérémonie devrait avoir lieu pendant un certain temps en 2020. Il est

pas clair si son commerce à Chicago aura un impact sur la date de leur mariage, mais nous espérons

en savoir plus dans les prochains mois.