Keira Knightley exclut les scènes de nu

2020-03-07 07:30:05

Keira Knightley dit qu’elle ne fait plus de scènes de nu après être devenue mère de deux enfants.

Keira Knightley a plaisanté en disant qu’elle ne se déshabillera plus pour les scènes de nu parce que ses “mamelons tombent” après avoir eu deux enfants.

La mère de deux enfants de 34 ans – qui a Edie, quatre ans et Delilah, née en 2019, avec son mari, James Righton – était heureuse de se déshabiller pour les caméras quand elle était plus jeune mais a admis qu’elle n’était plus à l’aise avec le tournage de scènes de nu après avoir eu des enfants.

Elle a déclaré au Financial Times: “” Les mamelons tombent! Je suis vraiment contente de mon corps. C’est une chose incroyable. Mais je ne veux pas non plus rester là devant toute une équipe de tournage. ”

La star a également admis qu’elle avait une autre raison de ne plus faire de scènes de nu dans ses films.

Elle a expliqué: “Vous pouvez prendre le tout et le mettre dans une chose complètement différente, et c’est sur un site porno.”

Keira a précédemment révélé qu’elle aide à choisir son corps en double lorsque la nudité est requise pour l’un de ses rôles.

Elle a dit: “Je peux choisir le corps double. C’est un processus de sélection intéressant! Cela ressemble à:” C’est un peu comme vous, mais en mieux. Elle a un joli corps, donc elle peut faire ça ” … puis j’obtiens l’approbation finale de la modification. ”

“J’ai été plus à l’aise plus tôt avec plus de nudité que maintenant. J’ai eu un enfant, j’ai la trentaine, je suis très content de mon corps.”

Et Keira a révélé qu’elle obtient une approbation totale sur toutes les scènes de sexe.

Elle a révélé: “J’avais un double du corps dans mon dernier film, mais j’ai dû choisir le double du corps, puis j’ai obtenu l’approbation finale sur les scènes de sexe – c’est ainsi que cela fonctionne dans ma clause.

“J’étais dehors en train de prendre une tasse de thé et un scone pendant que ces scènes étaient tournées parce que je n’avais pas besoin d’être nu.”

Mots clés: Keira Knightley

Retour au flux

.