Keith Urban coupe la courte soirée des Grammy pour être avec Nicole Kidman malade

Keith Urban prévoyait de quitter les Grammy Awards “DÈS QUE POSSIBLE” parce que Nicole Kidman était malade.

Le couple se soutient généralement lors d’événements de grande envergure, mais la star de country de 52 ans a dû marcher seule sur le tapis rouge au Staples Center de Los Angeles dimanche (26.01.20), la star de “ Big Little Lies ” ayant été souffrant de grippe et il souhaitait rentrer chez elle pour la soigner.

Il a déclaré à PeopleTV: «Ma femme est à la maison avec la grippe.

Keith – qui était présent à l’événement pour présenter le premier prix de la soirée, Meilleure performance solo solo, aux côtés de Cynthia Erivo – était reconnaissant à sa femme d’être entre de “bonnes mains” à la maison avec leurs enfants dimanche, 11 ans et Faith, 9 ans.

Il a ajouté: “Elle est à la maison avec nos filles ce soir et je rentre à la maison dès que possible.”

Pendant ce temps, le chanteur de «Blue Ain’t Your Color» a déclaré aux fans qu’ils pouvaient s’attendre à un «tas» de nouvelles musiques cette année et attend avec impatience de savoir ce que les gens pensent des morceaux.

Il a dit des chansons: “Je ne peux pas vraiment catégoriser [them]. J’adore donc que les gens puissent décider de quoi il s’agit. ”

Ce n’est pas la première fois que Keith marche sur un tapis rouge sans Nicole, car en juin dernier, il a admis avoir “raté” sa présence lorsqu’elle a été forcée de sauter les CMT Music Awards à Nashville, Tennessee, car elle travaillait à New York.

Le chanteur de “ Somebody Like You ” a consacré son discours d’acceptation du meilleur film collaboratif de l’année pour “ Coming Home ” avec Julia Michaels à son autre moitié.

Il a jailli: “Ma femme, Nicole Mary, qui est à la maison ce soir.”[She’s] travailler à New York, en fait.

“J’aimerais que tu sois là, petite fille. Tu me manques.”

Lorsqu’on lui a demandé sur quoi travaillait la star australienne, Keith a ensuite déclaré: “Elle tourne un projet. Je me dirige demain.”

