Keith Urban: je me suis marié avec Nicole Kidman

2020-04-28 23:30:05

Keith Urban pense qu’il s’est «marié» lorsqu’il a fait le lien avec Nicole Kidman, car il pense qu’elle est hors de sa ligue.

Keith Urban pense qu’il s’est «marié» lorsqu’il a fait le lien avec Nicole Kidman.

Le musicien de 52 ans pense que sa femme Nicole est hors de sa ligue et dit qu’il s’est “définitivement marié” quand ils se sont mariés en 2006.

Keith a jailli sur son épouse en expliquant qu’elle lui a appris à être “plus intrépide” en ce qui concerne son art, car elle n’a pas peur de prendre des risques professionnels.

S’exprimant lors d’une interview sur Apple Music, il a déclaré: “Ce que j’ai appris d’elle, c’est d’être plus intrépide dans l’art et d’aller dans le curieux endroit où vous voulez aller en tant qu’artiste. Ne le remettez pas en question.

“Tout son truc c’est:” ça m’intéresse. Je vais y aller. ” Ce n’est pas comme: “Oh, je peux le faire? Dois-je le faire?” Rien de tout cela n’entre jamais en jeu. Elle va simplement vers quelque chose et je me dis: “Pouvez-vous faire ça?” Elle répond: “Je ne sais pas, mais ça m’intéresse.” Cette intrépidité, et ce n’est même pas l’intrépidité. La peur n’y entre pas. Ce n’est que de la curiosité. C’est de la pure curiosité. Elle va simplement sans la remettre en question.

“[She] a eu un grand impact sur ma musique au cours des cinq, six dernières années, en particulier. Oh oui. Ouais. Je me suis définitivement marié. ”

Le hitmaker “ Blue Ain’t Your Color ” a également commenté le goût de la musique de Nicole, car il a dit qu’elle ne respectait pas un certain genre.

Il a ajouté: “Elle a beaucoup de goût dans la musique parce qu’elle n’a pas … C’est toujours viscéral / C’est juste comme, ‘Je ne sais pas qui est l’artiste. Je ne sais pas de quel genre il s’agit. Je ne sais pas j’adore cette chanson. Boom. C’est tout ce qui compte pour elle. ”

Pendant ce temps, Keith a précédemment affirmé que Nicole, également âgée de 52 ans, n’avait “aucun intérêt” pour la musique, dont il s’est dit “très reconnaissant”.

Il a dit: “J’ai essayé de puiser dans la créativité innocente et ludique dans laquelle ma femme est très bonne. Son truc, c’est de le faire, de le faire, de le faire. Ensuite, jetez un œil à tout cela. Elle a construit d’être absolument, purement auto-expressive sans en avoir conscience. J’ai certainement essayé d’en glaner une partie. Nous sommes tous les deux très reconnaissants de créer dans des domaines différents. Je n’ai aucun intérêt à jouer et elle n’en a aucun en musique. “

Mots clés: Keith Urban, Nicole Kidman

Retour au flux

.