Keith Urban «reconnaissant» du manque d’intérêt de Nicole Kidman pour la musique

Keith Urban est “très reconnaissant” que Nicole Kidman ne s’intéresse pas à la musique et insiste, de même, il ne s’intéresse pas au cinéma.

Le hitmaker “ Blue Ain’t Your Color ” pense qu’il est bon que sa femme ne s’intéresse pas à la création musicale et qu’il ne s’intéresse pas au cinéma, qui est son domaine.

Il a dit: “J’ai fait de mon mieux pour exploiter la créativité innocente et ludique dans laquelle ma femme est très bonne. Son truc, c’est de le faire, de le faire, de le faire. Ensuite, jetez un œil à tout cela. Elle a construit d’être absolument, purement auto-expressive sans en avoir conscience. J’ai certainement essayé d’en glaner une partie. Nous sommes tous les deux très reconnaissants de créer dans des domaines différents. Je n’ai aucun intérêt à jouer et elle n’en a aucun en musique. ”

Le chanteur de 52 ans a avoué avoir un “critique intérieur” qui “se réveille plus tard” dans la matinée, alors il essaie de faire autant que possible pendant qu’il le peut.

Il a ajouté: “J’ai toujours été une personne du matin, d’autant plus depuis que j’ai déménagé à Nashville car c’est une ville tellement créative. Mon critique intérieur se réveille plus tard dans la journée, donc j’ai un temps limité le matin pour faire les choses. avant qu’il ne commence à pisser partout. Que je sois à la maison ou sur la route, mon rituel matinal n ° 1 est le café. Ma femme m’a offert un cours de barista pour mon anniversaire, alors maintenant je mouds les haricots, je joue du violon avec les filtres et brasser les miens. ”

Et Keith – qui a dimanche 11 ans et Faith, 9 ans, avec sa femme Nicole – a insisté pour que leurs matins soient les mêmes que ceux des autres.

S’adressant au magazine The Sunday Times, il a déclaré: “À la maison, les matins sont structurés. Je fais des choses normales comme faire nourrir les enfants et sortir. Ce sont des trucs familiaux typiques – toutes les mains sur le pont. J’ai un entraîneur personnel, mais sans lui je ferais de la merde. “

