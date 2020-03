Keke Palmer a quitté Raya après un rendez-vous.

2020-03-28 22:30:06

Keke Palmer a révélé qu’elle avait quitté Raya après un seul rendez-vous parce que cela ressemblait trop à un «réseautage».

La chanteuse et actrice de 26 ans a révélé qu’elle avait rejoint l’application de rencontres d’élite – qui s’adresse aux célébrités et aux personnalités – mais elle l’a abandonnée après un seul rendez-vous car cela ressemblait trop à un “réseautage”.

Keke a également révélé qu’elle aime garder ses relations privées et qu’elle ne sortira pas avec le monde des célébrités.

Elle a déclaré à Harper’s Bazaar US: “J’ai toujours eu la même philosophie en ce qui concerne les fréquentations. Non pas que je ne tenterais pas quelqu’un. Mais essayer de garder ma vie privée en dehors de ma vie professionnelle, pour moi, c’est plus facile quand vous ne sortez pas avec quelqu’un avec la même carrière.

“Je ne fais pas vraiment de trucs relationnels en ligne, principalement parce que je ne sais pas comment je le ferais sans avoir l’air, comme du fromage ou quelque chose comme ça, tu sais? Oui, je suis authentique à cent pour cent, mais il y a des trucs que j’économise pour la famille et les amis. J’ai un Finsta. Parfois j’oublie de poster là-bas, parce que je poste beaucoup de moments réels et de moments bruts sur ma page Instagram principale. Mais en même temps, quand il vient à la romance, [posting about it] ne me vient pas vraiment naturellement, alors je me sens, pourquoi le forcer? ”

Keke a admis qu’elle se méfiait des nouvelles personnes, à la fois des partenaires romantiques et des amis, et craignait parfois qu’ils pourraient être intéressés par elle pour sa carrière plutôt que par son vrai moi.

Elle a dit: “Je pense beaucoup à, par exemple, est-ce que cette personne m’aime vraiment pour moi? Et ce n’est pas seulement des relations amoureuses. Ce sont aussi des amis. Cette hésitation, c’est la chose la plus traumatisante de la célébrité. Et cela peut vraiment vous déchirer. l’estime de soi si vous le permettez. Parce que la réalité est que vous pourriez vraiment être une personne formidable, vous pourriez vraiment être aussi amusant à côtoyer, vous pourriez être aussi adorable, mais parce que vous devez toujours vous protéger de ce que les gens peut vouloir de vous, vous ne pouvez même pas embrasser le fait que c’est peut-être tout à fait vrai. ”

