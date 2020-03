Keke Palmer explique pourquoi elle refuse de sortir avec une autre célébrité

Keke Palmer a été un livre ouvert. Elle partage tout sur ses chaînes Instagram et YouTube, à l’exception de sa vie amoureuse personnelle. Elle ne parle pas de qui elle voit, le cas échéant, et cela ne fait que pousser les journalistes à creuser plus profondément. Seth Meyers a interrogé Palmer sur sa vie amoureuse lors de son émission du 25 mars 2020 et sa dernière interview imprimée a fait de même.

Keke Palmer et Seth Meyers | Lloyd Bishop / Banque de photos NBC / NBCU via .

Palmer est sur la couverture du Harper’s Bazaar ce mois-ci. Dans l’article, la journaliste Clover Hope essaie de demander à Palmer de révéler si elle sort avec quelqu’un, et si oui, qui. Dans l’article, Palmer réfléchit sur toute sa carrière et ses projets actuels. Palmer accueillera un redémarrage de l’émission de rencontres Singled Out for Quibi, qui sera lancée le 6 avril 2020.

Keke Palmer ne veut pas sortir avec une autre célébrité

Si Palmer sort avec quelqu’un, elle ne le dit pas. Quiconque Palmer décide à ce jour, cependant, elle prévoit d’éviter de sortir avec une autre personne dans l’industrie du divertissement. L’article rappelle comment Palmer a refusé la candidate au baccalauréat Mike Johnson lorsqu’il lui a demandé de participer à son propre talk-show, Strahan, Sara et Keke.

“J’ai toujours eu la même philosophie en matière de rencontres”, a-t-elle déclaré à Hope. “Ce n’est pas que je ne tenterais pas quelqu’un, mais essayer de garder ma vie privée en dehors de ma vie professionnelle, pour moi, c’est plus facile quand on ne sort pas avec quelqu’un avec la même carrière.”

Alors, comment Keke Palmer date-t-il?

Étant donné qu’elle passe la plupart de son temps à jouer ou à jouer comme elle-même, il n’y a pas beaucoup de possibilités pour Palmer de rencontrer quelqu’un qui n’est pas aussi dans l’industrie du divertissement.

Keke Palmer | Bonnie Biess / .

“Je ne fais pas vraiment de trucs relationnels en ligne, principalement parce que je ne sais pas comment je le ferais sans avoir l’air ringard”, a déclaré Palmer. “Oui, je suis authentique à cent pour cent, mais il y a des choses que je garde pour la famille et les amis. Quand il s’agit de romance, [posting about it] ne me vient pas vraiment naturellement, alors je me sens, pourquoi le forcer? “

Il est difficile de trouver des relations authentiques, romantiques ou autres

Palmer a commencé à jouer à l’âge de 11 ans dans Barbershop 2: Back in Business. Elle a eu son premier rôle principal à 13 ans dans Akeelah et l’abeille. Palmer a donc appris très jeune que certaines personnes seraient plus intéressées par sa renommée que par qui elle était dans la vraie vie.

“Je pense beaucoup à, comme, est-ce que cette personne m’aime vraiment pour moi?” Dit Palmer. “Et ce ne sont pas seulement des relations amoureuses.”

Keke Palmer | Images MediaPunch / Bauer-Griffin / GC

Au moment où Palmer avait 26 ans et a joué dans Hustlers, elle avait eu toute une vie pour comprendre qui était digne de confiance dans sa vie. Cela pourrait être une leçon déchirante.

“Ce sont aussi des amis. C’est la chose la plus traumatisante de la célébrité. Et cela peut vraiment déchirer votre estime de soi si vous la laissez. Parce que la réalité est que vous pourriez vraiment être une personne formidable, vous pourriez vraiment être aussi amusant à côtoyer, vous pourriez être aussi adorable, mais parce que vous devez toujours vous protéger de ce que les gens peuvent vouloir de vous, vous pouvez ‘ t embrasse même le fait que c’est peut-être tout à fait vrai. “