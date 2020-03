Kellan Lutz et sa femme tentent de chercher un autre bébé après une fausse couche

2020-03-02 20:30:05

Kellan Lutz et son épouse Brittany tentent d’avoir un autre bébé après avoir subi une fausse couche dévastatrice le mois dernier.

La star de ‘Twilight’ et son conjoint ont eu le chagrin lorsque Brittany a fait une fausse couche à leur petite fille le mois dernier alors qu’elle était enceinte de six mois, mais le couple cherche à se relever de la tragédie, comme Kellan a déclaré qu’ils étaient déterminés à “réessayer quand le temps est venu “.

Posté sur Instagram lundi (02.03.20), l’acteur de 34 ans a écrit: “Cela a été une saison assez réelle dans la vie pendant que @brittanylynnlutz et moi vivons à New York pour la première saison de @fbicbs Most Wanted! @Brittanylynnlutz vous avez été incroyable au cours de ce mois difficile! Je vous en suis très reconnaissant! Je voulais vous remercier tous pour tout votre amour et votre soutien alors que nous avons perdu notre petite fille mort-née à 6,5 mois.

«Nous avons hâte d’essayer à nouveau lorsque le moment sera venu, si Dieu le veut.» Il y a un temps pour tout, et une saison pour chaque activité sous les cieux: un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour pleurer et un temps pour danser, un temps pour disperser des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s’abstenir d’embrasser, un temps pour chercher et un temps pour abandonner, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour réparer, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps à la haine, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3: 1, 3-8 NIV J’ai eu ma saison de deuil et maintenant je suis prêt à danser. Je vous aime tous! -K. (Sic) ”

En février, Kellan a annoncé la nouvelle tragique à ses partisans avec une photo de sa femme montrant son ventre nu.

Il écrivait à l’époque: “Prenant le cœur brisé à un tout nouveau niveau mais reconnaissant pour ces 6 derniers mois et le voyage lui-même. Dans la vie, nous n’obtiendrons peut-être pas les réponses à toutes nos questions mais nous resterons toujours fidèles! Dieu rétablira. Je t’aime @brittanylynnlutz. … J’ai hâte de voir notre petite fille au paradis quand Dieu nous appelle à la maison. (Sic) ”

Alors que Brittany a également pleuré la perte de son bébé, comme elle l’a écrit: “Baby girl,

“C’était mon honneur et mon plaisir absolus d’être votre maman ces 6 derniers mois. J’ai fait de mon mieux et c’était une joie absolue de voir votre petit visage toutes ces fois sur cet écran et de sentir vos petits coups de pied. Je ne sais pas pourquoi cela ça s’est passé comme ça, mais une partie de moi trouve tellement de paix en sachant que vous n’avez jamais ressenti de douleur ou de chagrin et que vous ne le ferez jamais. Vous êtes dans les bras de Jésus maintenant et un jour nous pourrons vous rencontrer pour de vrai. Jusqu’à ce que je vous vois au paradis … ta maman t’aime tellement. (sic) “

