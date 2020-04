Kellan Lutz reconnaissant de sa foi

2020-04-02 07:30:07

Kellan Lutz est «tellement reconnaissant» que sa foi l’a aidé, lui et sa femme, Brittany, à travers leur perte de bébé dévastatrice.

La femme de l’acteur de 35 ans, Brittany, a tragiquement accouché d’une fille mort-née six mois après le début de sa grossesse en février et le couple compte sur ses convictions chrétiennes pour les aider à traverser leur épreuve.

Kellan a déclaré au magazine LaPalme: “Il n’y a pas de moyen facile, mais je suis tellement reconnaissant pour notre foi et pour avoir partagé le sang de Jésus-Christ.

“Nous n’avons pas toute la compréhension du monde.

“Il y a des jours difficiles où vous verrez l’échographie et vous verrez son joli petit nez qu’elle avait.

“Mais là encore, nous sommes tellement reconnaissants qu’elle soit au paradis, et nous nous rappelons qu’elle n’a pas eu à venir dans ce monde et à faire face au chagrin, et elle peut être avec Jésus. C’est doux-amer.”

Et Kellan a toujours “confiance” que lui et sa femme continueront d’avoir plusieurs enfants.

Il a ajouté: “Mais je suis heureux de croire qu’un jour nous aurons une grande famille.”

L’acteur du «FBI: le plus recherché» a rappelé comment il avait remarqué un changement dans la bosse de Brittany, mais «jamais pensé» que c’était un signe de la dévastation à venir.

Il a dit: “Nous venions de rentrer de notre Babymoon aux Fidji. Nous avons eu un si bon voyage, mais je me souviens que son estomac était plus petit. Le truc pour moi, c’est que je n’ai jamais pensé que c’était une possibilité.”

Kellan a précédemment admis que sa femme et lui prévoyaient de “réessayer” d’avoir un enfant dès que “le moment sera venu”.

Il a tweeté le mois dernier: “@brittanylynnlutz, vous avez été incroyable au cours du dernier mois difficile! Je vous en suis très reconnaissant! Je voulais vous remercier tous pour tout votre amour et votre soutien alors que nous avons perdu notre petite fille mort-née à 6,5 ans. mois.

«Nous avons hâte d’essayer à nouveau lorsque le moment sera venu, si Dieu le veut.» Il y a un temps pour tout, et une saison pour chaque activité sous les cieux: un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour pleurer et un temps pour danser, un temps pour disperser des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s’abstenir d’embrasser, un temps pour chercher et un temps pour abandonner, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour réparer, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps à la haine, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3: 1, 3-8 NIV J’ai eu ma saison de deuil et maintenant je suis prêt à danser. Je vous aime tous! -K. (Sic) “

