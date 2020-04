Kelley Flanagan a dit qu’elle pourrait dire aux producteurs de «The Bachelor» que Peter Weber était dans la tête

De nombreux fans pensaient que les producteurs avaient interféré avec la saison de Peter Weber de The Bachelor. Maintenant, Kelley Flanagan dit que c’était très bien le cas. Découvrez ce que l’ancien concurrent a dit à leur sujet dans sa tête pendant le tournage de la saison.

Kelley Flanagan et Peter Weber ont eu du mal à «The Bachelor»

Peter Weber et Kelley Flanagan dans ‘The Bachelor’ | John Fleenor / ABC via .

Au début, il semblait que Flanagan avait un lien fort avec le pilote. C’est parce qu’ils se sont rencontrés avant la saison. Mais les choses ont tourné plus tard et ils ont eu une conversation animée à l’une de leurs dates.

“Je sais que j’aime Hannah Ann [Sluss] et nous sommes très proches. Mais je dirais que nous sommes à deux niveaux différents. Comme si nous en étions à deux étapes différentes de notre vie », lui a dit Flanagan. “Je suis extrêmement mature pour mon âge et je suis vraiment prêt pour cette étape et il y avait des choses qui ont été remises en question à ce sujet, alors quand on a dit que j’étais comme” OK, eh bien je dois clarifier. “

Elle a ensuite expliqué pourquoi elle se demandait s’il était prêt pour le mariage. «Tout comme récompenser le drame et des trucs comme ça. Cela m’a un peu énervé », a-t-elle déclaré avant d’ajouter,« aucune personne qui devrait être à ce stade ne voudrait même accepter cela. »

Weber l’a finalement renvoyée chez elle et a proposé à Sluss. Il a mis fin à leurs fiançailles et maintenant il est célibataire.

Ils ont passé du temps ensemble après le spectacle

Flanagan et Weber ont été étonnamment revus ensemble à Chicago le 25 mars. Ils étaient avec Dustin Kendrick qui était également sur la saison de Hannah Brown de The Bachelorette.

Weber a dit qu’il ne sortait pas avec Flanagan. “Est-ce que l’on sort ensemble? Est-ce que j’aime passer du temps avec elle? Absolument », a déclaré Weber sur The Viall Files lors d’une conversation avec Nick Viall. “Nous ne sortons pas ensemble. Puis-je voir cela à l’avenir? Ouais, bien sûr. Je serais extrêmement chanceux et très heureux si cela arrivait. “

Flanagan a également parlé de leur temps ensemble sur The Bachelor. Elle a dit avoir remarqué un changement chez Weber.

Elle a dit que les producteurs se sont mis dans sa tête

Flanagan a parlé de son temps sur The Bachelor sur le podcast, Almost Famous. Elle a dit que les producteurs n’avaient pas une bonne influence sur la star.

“Je n’étais pas la meilleure candidate pour la série, et je pense que tout le monde le sait”, a-t-elle admis. “Mais même avec lui, dans la série, je le verrais manipulé et je voulais juste me dire:” Pouvez-vous arrêter! Comme, prenez votre propre décision. Comme, arrêtez! ‘»

L’ancien concurrent a ensuite expliqué comment les choses avaient changé au fil du tournage. «Même en ce qui concerne, comme lui et ma relation dans la série, les deux premières semaines où je l’ai vu, comme, me regarder différemment par rapport à quand nous nous sommes mis en tête-à-tête. Je pourrais dire à cent pour cent que, comme, les producteurs étaient dans sa tête », a déclaré l’avocat. «Parce qu’en tête-à-tête, rien ne s’est passé entre nous, mais il avait ce comportement envers moi qui était comme, tellement énervé, et je le regardais comme:« Qu’est-ce qui vous a été dit? Parce que, vous savez quoi, rien ne s’est passé ici pour que vous ayez cette attitude, comme. ”

Flanagan ne serait pas le seul à dire que les producteurs étaient trop impliqués cette saison. Le temps nous dira où ira l’amitié avec Weber.