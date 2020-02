Kelley Flanagan laisse des messages doux sur Instagram de Victoria Fuller malgré son surnom de “ bordel chaud ”

[Spoiler alert: Spoilers for Season 24, Episode 7 ahead.]

Il se passe beaucoup de choses avec la saison de Peter Weber de The Bachelor, et de nombreux téléspectateurs la considèrent comme la saison la plus dramatique à ce jour. Nous avons vu beaucoup de larmes, de combats et d’aveux jusqu’à présent. Et maintenant, Weber se met au travail – et il commence à tomber amoureux d’au moins une des dernières femmes.

Victoria Fuller a attiré l’attention de Weber dès le début. Et alors qu’elle et Weber ont déjà eu des conflits, il l’a gardée à la place de Kelley Flanagan. Flanagan et Weber se sont rencontrés avant The Bachelor alors qu’ils séjournaient dans le même hôtel, et sa maturité et son intelligence ont suffisamment captivé Weber pour lui demander de participer à l’émission. Et Flanagan ne s’attendait certainement pas à rentrer chez elle quand elle l’a fait.

Maintenant, nous voyons Flanagan poster des messages doux à Fuller malgré sa pose en privé aux caméras. Voici ce qui se passe.

Peter Weber a renvoyé Kelley Flanagan chez lui lors d’un rendez-vous 3 contre 1

Les décisions de Weber deviennent de plus en plus difficiles à l’approche de la fin de sa saison. Et Flanagan a eu beaucoup de fans dès le début, car elle semblait intelligente, indépendante et prête pour le mariage. Bien qu’elle n’ait jamais aspiré à faire partie du baccalauréat, elle pensait que se battre pour l’amour de Weber en valait la peine. Et lors de son rendez-vous en tête-à-tête avec Fuller et Hannah Ann Sluss, elle a déclaré aux caméras qu’elle s’attendait à une rose.

À la surprise générale, Weber a choisi de la renvoyer chez elle et de garder Sluss et Fuller.

«Est-ce que ça craint? Ouais. Suis-je d’accord avec cela? Non. Je remets en question ses intentions parce que je ne sais pas quelle phase il est dans sa vie », note Screenrant, a déclaré Flanagan aux caméras en partant.

Quant à la façon dont Weber se sent, il a déclaré à Entertainment Tonight qu’il avait «de grands espoirs» pour leur relation, mais que «ce n’était pas censé l’être».

Flanagan a reçu beaucoup de critiques pour avoir fait honte aux autres femmes

Il ne fait aucun doute que Flanagan est intelligente, et elle semblait définitivement prête pour une relation à long terme avec Weber. Mais elle a également fait honte aux autres femmes de l’émission pour ne pas avoir ses mêmes références. Screenrant nous rappelle qu’elle a dit que Sluss n’était pas dans la bonne «phase» de la vie pour Weber, et elle a appelé Fuller un «bordel chaud» pour pleurer tout le temps. Et elle a également décrit les femmes restantes comme des «bébés» et des «enfants».

«Les quatre qui restent sont, comme des petits bébés. Je ne sais pas vraiment qui ils sont. Êtes-vous un enfant ou un adulte? ” Flanagan nota avant de partir.

De nombreux fans ne sont pas satisfaits de ses paroles. Et Tyler Cameron, la deuxième de la saison de Bachelorette de Hannah Brown, a également trouvé sa supériorité inappropriée.

“Comment osez-vous faire honte au travail à ces filles Kelly … Je n’avais pas de travail quand je suis arrivée dans la série !! #FuriousGeorge », a tweeté Cameron. Il a tweeté à nouveau: “D’après ce que j’ai vu et entendu, je pense que Kelley est un mauvais cul, mais pour ceux qui disent qu’elle a raison d’appeler les autres filles parce qu’elles n’ont pas un travail élevé, elles ont tort. Nous sommes tous sur des parcours différents et des calendriers de succès, qui sommes-nous pour juger le parcours des autres. »

Elle laisse maintenant de beaux messages à Victoria Fuller

Il semble que Flanagan entretienne de bonnes relations avec les femmes en post-production. Fuller a publié une photo d’elle en tenue de soirée sur Instagram le 16 février, et Flanagan a commenté avec des emojis de feu. “Okkkkk, je vous vois”, a ajouté Flanagan.

À cela, Fuller a répondu, «maman», avec un cœur.

Flanagan a également ajouté des émojis de feu à une photo que Fuller a ajoutée d’elle et de son chien le 15 février.

Étant donné le contrecoup que Fuller subit en raison de ses photos controversées “White Lives Matter”, il est encore plus intéressant que Flanagan tende la main à Fuller si publiquement.

Il semble que depuis l’élimination de Flanagan, elle tend un rameau d’olivier aux autres femmes malgré ses insultes. Compte tenu des réponses de Fuller, elle semble avoir pardonné à Flanagan. Nous sommes ravis d’en savoir plus sur ce que Flanagan a à dire lors de la spéciale Women Tell All. Pour l’instant, nous garderons un œil sur son activité Instagram pour voir avec qui elle reste en contact après l’émission.

