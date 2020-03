2020-03-09 16:30:06

Kelly Brook a «embrassé» son corps maintenant qu’elle a 40 ans.

L’actrice et présentatrice – qui a célébré l’anniversaire marquant en novembre dernier – a appris que l’exercice ne fait pas vraiment de différence pour sa silhouette et elle ne s’inquiète plus de la façon dont sa forme a changé à mesure qu’elle vieillit.

Elle a déclaré au magazine TV Life du journal Daily Star Sunday: “Je peux courir dans le parc tous les jours pendant une semaine et je ne perdrai pas une livre. Il s’agit d’accepter et d’embrasser que votre corps a l’air différent à mesure que vous vieillissez. Et Je ne me bats pas dessus, ça fait juste partie du vieillissement. ”

Kelly a été inspirée par des stars des héritières des années 50 telles que Jennifer Aniston et Jennifer Lopez et les a félicitées pour leur belle apparence tout en «dominant» leur carrière.

Elle a expliqué: “Travailler dans l’industrie des médias met tellement l’accent sur votre taille et votre âge, mais voir des femmes comme Jennifer Aniston et Jennifer Lopez être à leur meilleur et avoir dominé leur carrière est vraiment stimulant.

«Je regarde ces femmes et je réalise que le vieillissement n’est plus ce qu’il était. Nous en savons beaucoup plus sur l’alimentation et l’exercice et nous avons aussi tant de soins de beauté pour nous garder au frais.»

La star de «Piranha 3D» a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais été inquiète de son poids, qui a fluctué au cours de sa carrière.

Kelly a déclaré: “Mon poids a fluctué au fil des ans en raison du stress, du travail, des voyages, des hormones – tellement de choses différentes.

“Je n’ai jamais eu beaucoup d’anxiété à propos de mon poids, je voulais juste atteindre mon poids heureux. Un poids qui était confortable pour moi, m’a donné l’impression de pouvoir mettre les vêtements que je voulais et était en bonne santé et à l’intérieur mon IMC. Il s’agissait de trouver ma “taille sexy” et de ne pas essayer d’être super maigre. “

.