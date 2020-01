Kelly Brook avoue avoir pété devant Madonna

2020-01-28 13:30:05

Kelly Brook a avoué avoir une fois laissé échapper le pet “le plus malin” devant Madonna.

La star de 40 ans a autrefois dîné avec la reine de la pop chez elle avec un rayon d’invités étoilés, mais la nourriture macrobiotique que Madonna a servie n’était pas d’accord avec elle.

S’exprimant avec JK dans leur émission de radio Heart, Kelly a révélé: “Il y a environ 20 ans, j’ai été invitée à un dîner macrobiotique chez Madonna.

“La macrobiotique, c’est essentiellement comme si vous mangez ce qui est en saison, vous mangez ce qui est cultivé autour de vous donc tout est végétarien, végétalien, c’est très sain. Beaucoup de légumineuses, beaucoup de haricots, pois chiches, tout ça.”

Kelly était impatiente d’essayer le régime qui était populaire auprès du hitmaker “ Material Girl ” et de son célèbre ami Gwyneth Paltrow, mais même si elle était ouverte à découvrir de nouveaux plats, son instinct ne l’était pas.

Elle a expliqué: «Je connaissais ce régime que Gwyneth et Madonna faisaient depuis un certain temps, donc évidemment je suis un peu impressionné par eux, je n’ai que 20 ans, donc je veux être comme eux.

“Donc je faisais le régime, probablement comme une semaine auparavant – mais je suis comme un vrai gros mangeur de viande, donc mes entrailles n’aimaient tout simplement pas ce nouveau régime – vous pouvez imaginer.”

Une fois leur repas terminé, Madonna a conduit ses invités dans le salon pour regarder le premier épisode de “ The Sopranos ” lorsque son ventre a commencé à gronder.

Elle a poursuivi: “Une des actrices de” The Sopranos “était là, Herb Ritts, le photographe, Gwyneth Paltrow, Madonna, tout le monde était là.

“Et je me souviens m’être agenouillé en parlant à Madonna de quelque chose et je me souviens juste de mon gargouillement d’estomac et j’ai laissé échapper le souffle le plus malin – honnêtement, c’était tellement mauvais, il a rempli la pièce. sa tête loin parce que, évidemment, il est allé directement dans son nez. ”

Kelly sortait avec l’acteur Jason Statham à l’époque et il a compris qu’elle était responsable du piquant.

L’actrice de “ Piranha 3D ” admet qu’après son faux pas de pet, elle n’a jamais été invitée chez Madonna.

Kelly a déclaré: “C’était comme si quelque chose avait rampé là-haut et était mort. Je n’avais jamais rien fait de tel dans ma vie.

“Et je me souviens juste que Jason vient de me regarder et me disait:” C’était toi? ” et je me suis dit: “Oui, je ne pense pas que cette nourriture macrobiotique soit d’accord avec moi.” Ça y était, je n’ai jamais été invitée à revenir. Elle savait que c’était moi. J’étais mortifiée. ”

